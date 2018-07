Declaraţii EXPLOZIVE date de Florian COLDEA şi Laura Codruţa KOVESI în faţa PROCURORILOR

În ianuarie 2017, procurorii de la Parchetul General deschideau un dosar penal după ce în presă a apărut o înregistrare în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu.





”Să-i vezi când vorbeau a doua zi, după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Și cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustață și intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan și a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar 10”, spunea Traian Băsescu în înregistrare.

Mihai Gâdea a prezentat, marți seara, la "Sinteza zilei", documente exclusive din ancheta vizând aceste dezvăluiri ale lui Traian Băsescu, anchetă în care a fost audiată și Laura Codruța Kovesi.

Traian Băsescu recunoaște, în timpul audierii, că avea des întâlniri de lucru cu conducerea SRI și că subiectul unei astfel de întâlniri a fost chiar repartizarea aleatorie a judecătoarei Camelia Bogdan în dosarul ICA.

"La una dintre întâlnirile de lucru pe care le avem cu conducerea SRI, unul dintre subiecte a fost cel de mai sus - fiind un subiect la zi. Cunoscând antecedentul cu judecătorul Mustață, subiectul a fost abordat aproape firesc cu cei de la SRI; nu pot preciza dacă a fost o discuție pe care am purtat-o cu directorul Maior sau dacă a fost prezent și domnul Coldea, spun însă că, în cadrul acestei discuții s-a exprimat ideea că judecătorul cazului - Camelia Bogdan - este recunoscută în mediile judiciare că la prejudicii mari, atunci când condamnă, stabilește pedepse cu două cifre", a declarat Traian Băsescu, în timpul audierii sale la Parchetul General din februarie 2017.

În contextul celor declarate de fostul președinte al României, dacă acest dosar s-ar redeschide, Laura Codruța Kovesi ar avea o problemă, a precizat Mihai Gâdea.

Pe 10 aprilie 2017, a fost audiată Laurei Codruța Kovesi. Întrebată de procuror care erau raporturile dintre ea și persoanele indicate în preambulul declarației (adică Traian Băsescu, Florian Coldea și Camelia Bogdan), Kovesi răspunde:

"În ceea ce o privește pe doamna Camelia Bogdan: nu am vorbit niciodată cu aceasta în privat, nu am avut întâlniri private, nu am discutat niciodată cu aceasta despre niciuna dintre cauzele DNA sau alte cauze ale Ministerului Public. Am văzut-o la două seminarii, unde eu am fost invitată doar la deschidere, dar de fiecare dată eu am plecat înainte de discuțiile din seminar pentru că aveam de lucru la birou".

Ce a declarat Florian Coldea despre Laura Codruța Kovesi

În aceeași zi în care a fost audiat la Parchetul General fostul președinte al României, Traian Băsescu, a avut loc și audierea fostului adjunct al SRI, Florian Coldea.

În declarația pe care a dat-o în fața procurorului, Florian Coldea nu exclude să fi discutat "informal" cu Traian Băsescu despre dosarul Telepatia, subiect despre care Traian Băsescu precizase clar, în declarația dată la rândul său, că fusese abordat într-o întâlnire de lucru cu conducerea SRI.

