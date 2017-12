Declarație de dragoste. Istoriile lui Alex Ştefănescu

ÎN STILUL LUI ION ILIESCU. Ia liublu tibea. Scuză-mă, am vrut să spun „te iubesc”. Să nu te sperie diferența de vârstă între noi.





Trebuie să privim fenomenul în ansamblu, în toată complexitatea lui. Eu trăiam pe când tu nu erai, tu ai să trăiești pe când eu n-am să fiu. E o luptă a contrariilor, o dialectică în tot ceea ce facem. Doar așa progresăm.

Visez să fim tovarăși de viață. Sau măcar tovarăși. Vreau să-ți naționalizez corpul, ca să treacă din proprietatea unor particulari, tineri și iresponsabili, în proprietatea statului. Adică a mea. Îi cunosc pe unii tovarăși care s-ar putea să-ți placă. Petre Roman, de exemplu. Dar ei nu sunt puri din punct de vedere ideologic, se simt atrași de Occident. E la mijloc o confuzie ideologică. Practic, și Rusia e o țară occidentală, dacă o privești din Japonia.

Dacă te căsătorești cu mine, ca să întemeiem o celulă de bază a societății, o să-l avem ca naș pe Vladimir Putin. L-am sunat pe telefonul scurt și mi-a spus că e de acord. O să-i invităm la nuntă pe pesediști, ca să fim siguri că nu suntem huiduiți. Sper să vină și cei pe care i-am poreclit „prostănacul” și „cârlanul”, sunt amuzanți.

Nunta va fi religioasă, numai ca săți fie pe plac, pentru că eu nu cred în Dumnezeu. (Nici Eminescu nu era credincios, după cum a demonstrat CNP... pardon, CTP.) Am crezut toată viața în URSS, dar nici URSS nu mai e ce-a fost.

Te gândești la ce-o să spună Nina? N-o să spună nimic. Nici n-o să se mire că lipsesc câteva ore de acasă. Știe că mă duc la tot fel de congrese, dezbateri și tăieri de panglici. Abia aștept să îți tai panglica. Sper că o ai intactă. Va fi un moment fericit de sinergie a faptelor. Am să închid și telefonul, ca să nu mă sune tocmai atunci cei de la Parchetul General.

*

ÎN STILUL LUI TRAIAN BĂSESCU. Vă rog mult, doamnă, nu mă mai amânaţi. Şi aşa se mişcă totul prea încet în ţara asta. Dacă ratăm vara, n-o să ne mai putem vedea decât la iarnă şi iarna nu-i ca vara. Acum, cât e cald, suntem sumar îmbrăcaţi şi ne putem elibera repede de haine. Vă daţi seama ce complicat devine totul iarna, cu paltoane, fulare, mănuşi şi căciuli. Iarna am avea amândoi, în pofida temperamentului nostru vulcanic, lentoarea lui Călin Popescu Tăriceanu. Şi mai este ceva. Acum, în plină caniculă, agenţii serviciilor secrete străine care ne supraveghează sunt într-o stare confuză şi ne mai pierd din vedere. Se întâmplă exact ca în schiţa Căldură mare de Mircea Cărtărescu, unde personajele parcă dorm în picioare.

Chiar şi trusturile de presă ale mogulilor moţăie puţin în această perioadă. Trebuie să exploatăm situaţia. Important este ca dumneavoastră să alegeţi, în sfârşit, între soţul dumneavoastră şi mine. Ce soartă tristă aveţi! Trebuie să alegeţi între doi foşti comunişti! Şi totuşi eu, măcar, recunosc că am fost comunist, mă dezic de această calitate şi îmi propun să construiesc o iubire necomunistă, bazată pe spirit de iniţiativă şi competiţie. Spre deosebire de mine, soţul dumneavoastră rămâne ce-a fost, un adept al colectivismului, el şi dacă vrea doar să vă sărute cere întâi aprobarea tovarăşilor săi de idei, care, ce-i drept, i-o dau în unanimitate. Însă numai după mult timp pierdut cu pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe de partid. Biata noastră ţară ar avea doar de câştigat dacă aţi da curs în cel mai scurt timp propunerii mele. Veniţi deseară, la ora 20, să-mi spuneţi ce-aţi hotărât. Vă aştept pe axa Washington – Londra – Bucureşti.

*

