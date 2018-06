Decizie neașteptată a instanței de judecată la 4 ani după divorț. Un MILIONAR român executat silit pentru neplata pensiei alimentare

Romeo Dunca nu a avut, însă, câștig de cauză. În 14 iunie, Tribunalul Timiș a admis apelul ex-soției afaceristului, care, acum, îl poate executa silit. Astfel că, instanța a acceptat ca Elena Daniela să-l execute silit pe milionar, la patru ani de la divorț. Lucru la care timișoreanul, cel mai probabil, nu se aștepta. Acum este, însă, bun de plată și trebuie să respecte decizia luată de magistrați.





Romeo Dunca nu a avut, însă, câștig de cauză. În 14 iunie, Tribunalul Timiș a admis apelul ex-soției afaceristului, care, acum, îl poate executa silit. Astfel că, instanța a acceptat ca Elena Daniela să-l execute silit pe milionar, la patru ani de la divorț. Lucru la care timișoreanul, cel mai probabil, nu se aștepta. Acum este, însă, bun de plată și trebuie să respecte decizia luată de magistrați, potrivit cancan.ro

Cum au început ostilitățile

Judecătorii i-au încredinţat cei patru copii Elenei Dunca, cu obligarea tatălui la plata unei pensii de întreţinere de 2.200 de lei. ”Eu nu am cum să nu fiu de acord cu această sumă, în condiţiile în care, înainte de divorţ, la partajul amiabil, i-am propus fostei soţii o sumă lunară de 2.500 de euro! Instanţa i-a dat mult mai puţin, după ce, în sală, judecătoarea a întrebat-o de două ori dacă este de acord cu suma propusă de mine.

Din păcate, în locul fostei mele soţii au răspuns avocaţii, care au refuzat ferm oferta. Aşadar, au ales cea mai proastă variantă! Acuma, deoarece avocaţii din Arad – a şasea echipă angajată în acest proces de divorţ – i-au făcut un mare deserviciu, ar trebui să fie responsabili şi să plătească ei diferenţa până la 2.500 de euro!”, spunea afaceristul Romeo Dunca.

Reacția fostei soții a afaceristului

„Nu consider că am pierdut procesul de divorţ din cauza avocaţilor, aşa cum am aflat din presă, ci că nu am avut parte de un proces echitabil. Eu am fost de acord cu o pensie alimentară de 2.500 de euro pe lună, însă am cerut, cum era firesc, şi sumele restante de la data înţelegerii amiabile cu fostul soţ. Adică din aprilie 2013, de când nu am mai primit nici un ban pentru copii şi a trebuit să mă descurc cu ce-am putut! Instanţa de judecată nu a luat în considerare această cerere a noastră, absolut justificată, şi a decis să-mi acorde o pensie alimentară raportată la adeverinţa de salariu pe care şi-a adus-o fostul meu soţ, adică din 6.000 de lei.

Cine-şi închipuie că Romeo Dunca are un venit de doar 6.000 de lei pe lună sau este naiv sau de rea-credinţă! Este patronul real al grupului de firme şi-şi poate face ce salariu doreşte! Nu ştiu cum a fost judecătoarea care a soluţionat dosarul, naivă sau de rea-credinţă, cert este că a decis să primesc o pensie alimentară de 2.200 de lei pe lună, fără să spună nimic de banii care ni se cuveneau din aprilie 2013 până acum… Asta, în condiţiile în care depozitele şi hangarele companiei noastre aduc chirii de câteva sute de mii de euro lunar!”, a dat replica fosta soţie a lui Romeo Dunca.

Cine este Romeo Dunca

Romeo Dunca, unul dintre cei mai importanţi transportatori din România, este „dependent” de adrenalină şi pasionat de expediţii. Este considerat unul dintre cei mai excentrici milionari de la noi, după ce a alergat în 2005 pe un motor în raliul Paris-Dakar, în 2007 a urcat pe varful Manaslu din Himalaya, iar în 2011 a participat într-o expediţie, la Polul Sud.

