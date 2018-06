Decizia care reaprinde SCANDALUL între Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au ajuns, din nou, în lumina reflectoarelor. După ce o perioadă au lăsat impresia că își văd de viață liniștiți alături de partenerii din prezent, o decizie a instanțelor de judecată a reaprins flacăra scandalului.





Adriana Bahmuțeanu a câștigat un proces prin care ea, copiii și fostul soț, Silviu Prigoana, vor fi supuși unei evaluari psihiatrice la INML.

„Dupa mai bine de doi ani de procese obositoare , azi am inregistrat o victorie importanta pentru viitorul meu si al copiilor mei!!! Instanta a decis sa ni se efectueze evaluarea psihiatrica la INML,mai pe romaneste, cei patru membrii ai fostei noastre familii, copii si adulti, vom fi testati de o comisie de specialisti ca sa se vada daca suntem sau nu sanatosi la cap si avem toate tiglele pe casa!!! Astfel se inlatura posibilitatea ca un psiholog sau un altul ( mai mult sau mai putin coruptibil) sa emita pareri partinitoare, uneori neadevarate, ce pot influenta mersul unui proces de custodie a minorilor. Cum ar fi ca rolul de parinte are legatura cu numarul de metri patrati pe care acesta il detine!!!! Am trait din pacate o astfel de experienta cu o doamna psiholog Eliza Nicolaescu, careia i-am facut plangere penala si reclamatie la COPSI pentru ca opiniile sale erau cu mult departe de adevar! Din fericire, expertiza nu a fost luata in considerare de catre instanta, parerile prezentate fiind total paralele cu realitatea!!! Am totala incredere ca specialistii de la INML vor analiza serios si obiectiv intreaga situatie si ne vor da raspunsurile pe care le asteptam de atata amar de vreme! Multumesc doamnei avocat Ionela Vasile pentru devotament si …sa ne ajute Dumnezeu!!!”, a afirmat Adriana Bahmuteanu intr-o postare pe Facebook.

