DECES ANUNŢAT ÎN SHOWBIZ. O vedetă din România A CEDAT PSIHIC după moartea unei persoane dragi: „Mor și EU în câteva zile!”

Moartea Israelei Vodovoz a căzut ca un fulger în showbiz-ul românesc. Vedeta a fost găsită fără suflare în baia propriei locuințe. În urma necropsiei, medicii legiști au declarat că fosta femeie de afaceri a decedat în urma unei hemoragii interne pe care i-a provocat-o inelul gastric pe care vedeta îl avea din anul 1999.





Israela Vodovoz a murit pe 9 martie și a fost găsită de avocata sa și de oamenii legii, în baia propriei locuințe, complet dezbrăcată. Deși Liviu Arteni, fostul soț al acesteia a fost de negăsit, ulterior s-a decis să ofere câteva declarații presei, după ce a fost contactat în mod repetat.

Sfâșiat de durere, Liviu Arteni a declarat că nu mai are motive să trăiască în lipsa Israelei. „Nu vreau să joc teatru. Eu mor în câteva zile că mă așteaptă ea pe mine. Am zis că nu are rost să mai trăiesc. Eu nu mai am nici un plan, eu când sunt în România, n-am planuri”, a afirmat Liviu Arteni, potrivit Libertatea.ro.

Trupul neînsuflețit al vedetei a fost transportat de copiii săi în Israel, unde urmează să se desfășoare și funeraliile.

