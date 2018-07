NEWS ALERT! Deces FULGERĂTOR! Unul dintre MILIONARII României a MURIT într-un spital din Viena

Doliu în mediul de afaceri din România. Unul dintre cei mai bogați 20 de ieșeni s-a stins din viață. Teodor Burtilă, un milionar din România care a dorit să trăiască departe de lumina reflectoarelor, a murit la un spital din Viena.





Evenimentul nefericit a avut loc in decursul zilei de ieri. Toader Burtila a murit pe un pat de spital din Viena. Barbatul in varsta de 63 de ani era internat de mai mult timp. Toader ar fi murit din cauza unor complicatii aparute la nivelul plamanilor, informează bzi.ro.

Omul de afaceri iesean a devenit cunoscut dupa ce a infiintat reteaua de televiziune prin cablu Electron M Bit pana in urma cu zece ani, s-a extins din Pascani in toata zona Moldovei. Afacerea a fost vanduta in 2009 cu o suma care-l propulsa in topul celor mai bogati 20 de ieseni. In aceste momente, omul de afaceri mai detine o firma de constructii, una de distributie produse alcoolice si un hotel in Pascani.

