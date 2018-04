DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE în scandalul PROTOCOALELOR SRI-DNA. Cum a REFUZAT-O Morar pe Kovesi. „Nu am respectat și nu am aplicat Protocolul din 2009”

Ițele desecretizării protocoalelor dintre DNA și SRI par să se încurce mai mult cu fiecare zi. În timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iată că Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, actualmente judecător CCR, a decis să rupă tăcerea.





Mai exact, acesta a mărturisit, într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, că atâta vreme cât a fost şef la DNA, protocolul semnat în 2009 nu a fost agreat, dar nici aplicat sau respectat. Morar a mai devoalat că, atât timp cât a condus DNA nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală.

Reamintim că SRI a publicat vineri protocolul de colaborare cu Parchetul General, după ce reprezentanţii PG au anunţat că în urma unei analize au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru declasificarea documentului semnat în 2009.

PROTOCOLUL SRI-Parchetul General A FOST DESECRETIZAT. Avem cele 18 pagini istorice. Breaking news!

Iată ce a declarat Daniel Morar, în plin scandal al desecretizării protocoalelor DNA-SRI, într-u interviu acordat jurnalistei Sorina Matei.

"Au existat tatonări în sensul încheierii unui protocol între DNA și SRI, am susținut însă în discuțiile avute că nu sunt necesare întocmirea și semnarea unui astfel de protocol de colaborare, întrucât regulile privind instrumentarea unui dosar penal sunt cuprinse în întregime în Codul de procedură penală, iar drepturile și îndatoririle procurorului, precum și locul acestuia în cadrul sistemului judiciar se regăsesc în Legea nr.303/2004 și în Legea nr.304/2004. De asemenea, atribuțiile serviciilor de informații legate de cercetarea infracțiunilor care cad în competența DNA sunt limitate, potrivit legii, strict la sesizarea procurorilor competenți atunci când din activitatea proprie serviciului rezultă date și indicii cu privire la pregătirea sau comiterea unor asemenea infracțiuni.", a povestit Daniel Morar.

Morar a refuzat-o pe Kovesi: I-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol!

Morar a menţionat însă faptul că deşi a primit documentul clasificat,i-a transmis Laurei Codruţa Kovesi că nu va aplica şi nu va respecta protocolul.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoștința lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției", a completat Morar în interviul publicat pe sorinamatei.ro.

Întrebat însă despre unele formulare standard care ar fi invocat acest protocol şi în cadrul cărora s-ar fi stabilit „echipele operative comune de lucru”, Morar a răspuns tranşant.

Pagina 1 din 2 12