Dăncilă a RUPT MISTERUL! Ce conține memorandumul SECRET despre ambasada României din Israel

Viorica Dăncilă lămurește problema memorandumul secret pe politică externă discutat săptămâna trecută în Guvern - referitor la mutarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, despre care președintele Iohannis spune că a fost o mare greșeală.





Premierul a zis, la România TV, ce conține, de fapt, celebrul memorandum. „Eu consider ca atat eu, cat si MAE si Guvernul Romaniei, am procedat corect. Nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei maine, noi am lansat o platforma in care sa consultam toate institutiile. Exact asta continea memorandumul.

Noi nu puteam sa vorbim inainte cu presedintele pana nu lansam aceasta platforma de discutii. Urma sa discutam cu toate institutiile, cu presedintele Romaniei, sa avem argumente pro si contra, dar era important ca acest memoriu sa fie adoptat inainte in Guvern.”, a spus Dăncilă.

