Premierul Dăncilă îi dă REPLICA lui Iohannis! Reacție BOMBĂ despre DEMISIE: „Un lucru pe care eu îl cataloghez...”

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis în legătură cu solicitările acestuia de a-și da demisia din fruntea Guvernului.





Într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3, premierul a precizat că bilanțul de șase luni al Guvernului demonstrează că nu există niciun temei pentru Iohannis să-i ceară demisia.

„Este un lucru pe care eu îl cataloghez ca un gest politic, pentru că datele pe care le-am prezentat azi arată că nu există un temei", a spus Dăncilă.

Premierul a mai explicat și faptul că liderii europeni i-au cerut să coopereze cu președintele Iohannis.

„Am fost la Bruxelles, am discutat despre temele preşedinţiei Consiliului UE şi, într-adevar, la întâlnirea pe care am avut-o cu preşedintele Juncker şi cu prim-vicepreşedintele Timmermans mi s-a spus că trebuie să colaborez cu preşedintele Iohannis, să avem linişte. Mi-au spus că acest lucru îl vor spune şi domnului preşedinte. Lam asigurat pe domnul preşedinte Iohannis că suntem în grafic, că avem evidenţa tuturor dosarelor existente, că fiecare ministru va prelua dosarele din domeniul său de activitate, că ştim provocările de la nivel european, pă suntem pregătiţi pentru summitul de la Sibiu. Preşedintele a pus mai mute întrebări legate de preşedinţie, am dat explicaţiile necesare, i-am înmânat şi un dosar cu toate pregătirile. Senzaţia mea a fost că preşedintele a fost mulţumit de informaţiile primite”, a mai declarat Dăncilă, la Antena 3.

Pagina 1 din 1