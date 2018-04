RĂZBOI DESCHIS între Palate! Viorica Dăncilă a prezentat DOCUMENTUL cu propunerea Guvernului. „Noi ne-am făcut datoria!”

Război deschis între Palate! Viorica Dăncilă spune că propunerea pentru un ambasador în Israel a fost transmisă Administrației Prezidențiale în data de 21 martie. Conform documentului prezentat, este vorba despre Monica Dorina Gheorghiță. Reamintim că vineri Iohannis a cerut la Palatul Cotroceni, demisia premierului Viorica Dăncilă, motivând că, după cele trei luni de la învestitură, aceasta a arătat că nu poate face față funcţiei de premier.





"Noi nu avem ambasador la Ierusalim. Pe data de 21 martie, a fost propus un ambasador pentru Israel. Există o înregistrare că această hârtie a fost înmânată administrației prezidențiale. Este un număr de intrare, există un număr de înregistrare. Cert este că noi ne-am făcut datoria. Am făcut o propunere, nu ne-am consultat înainte și am zis că este foarte bine să avem ambasador. Avem foarte multe țări în care nu avem ambasador. Nici la Bruxelles nu avem ambasador, dar acolo încă nu am făcut o propunere. O să mergem cu propuneri către administrația prezidențială," a spus Viorica Dăncilă la România TV.

Dăncilă oferă PRIMA REACȚIE după ce Iohannis i-a cerut DEMISIA: „Mă simt JIGNITĂ. Nu văd nici un motiv să plec”

Propunerea de ambasador este Monica Dorina Gheorghiță, conform documentului pus la dispoziție de premierul Viorica Dăncilă și prezentat de Victor Ciutacu la România TV. În 2014, pentru Băsescu, în 2018 pentru Iohannis! Năstase explică de ce NU ESTE GUVERNUL obligat să se consulte cu PREȘEDINTELE

Reamintim că vineri Iohannis a cerut la Palatul Cotroceni, demisia premierului Viorica Dăncilă, motivând că, după cele trei luni de la învestitură, aceasta a arătat că nu poate face față funcţiei de premier. Premierul Viorica Dăncilă i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis, după ce șeful statului i-a cerut să demisioneze pe motiv că nu este competentă pentru postul pe care îl ocupă.

„Categoric nu demisionez. Nu văd nici un motiv pentru care să demisionez atâta timp cât am susținerea coaliției de Guvernare, atâta timp cât în cele trei luni am avut rezultate bune. Nu văđ nici un motiv să-mi dau demisia. Cred că este un gest și o declarație care nu-și aveau rostul acum, din partea președintelui Iohannis.

Cred că acest lucru duce la o slăbire pe plan extern și cred că acest lucru nu trebuie făcut, dincolo de interesele personale, dincolo de supărări, de frustrările pe care le avem unul sau altul, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Toate țările trebuie să vadă în România o țară stabilă, " a spus Viorica Dăncilă.

Totodată, Dăncilă a spus că s-a simțit jignită de cele afirmat de Klaus Iohannis. „Categoric da. Nu numai ce a spus președintele în această zi m-a jignit ci și înainte, aprecierile președintelui, modul de exprimare al președintelui, acesta a fost motivul pentru care nu am mers la Cotroceni”. a mai zis Viorica Dăncilă la România TV.

Pagina 1 din 1