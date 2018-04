Dăncilă aruncă BOMBA în plin scandal al PROTOCOALELOR SRI-DNA. A cerut DESECRETIZAREA LISTEI cu imobilele date de Guvern către alte INSTITUȚII!

În plin scandal al desecretizării protocoalelor SRI-DNA, iată că premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date către alte instituţii, inclusiv către SRI.





Întrebată la Parlament dacă va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS şi pe care le-a cedat SRI, Dăncilă a răspuns: "Da, am solicitat SGG desecretizarea pentru toate imobilele (...) date către alte instituţii, nu numai către o instituţie. Am solicitat acest lucru. Este în curs de realizare". CINE MINTE în scandalul PROTOCOALELOR SRI-DNA. Morar, REPLICĂ EXPLOZIVĂ pentru Kovesi. „Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să analizeze și să decidă...”

Ea a precizat că i se pare important ca Executivul să dea dovadă de transparenţă.

"Mi se pare important să dăm dovadă de transparenţă şi am avut solicitări atât din partea presei, am avut mai multe solicitări la Guvern, am răspuns acestor solicitări şi, aşa cum am spus de fiecare dată, este nevoie de transparenţă, mai ales acum când vedem atâta tensiune în spaţiul public", a mai afirmat Dăncilă, potrivit stiripesurse.ro.

Desecretizarea protocoalelor dintre DNA și SRI au deschis Cutia Pandorei

Ițele desecretizării protocoalelor dintre DNA și SRI par să se încurce mai mult cu fiecare zi. În timp ce Comisia de Control a SRI va verifica veridicitatea acestora, iată că Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, actualmente judecător CCR, a decis să rupă tăcerea.

Mai exact, acesta a mărturisit, într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, că atâta vreme cât a fost şef la DNA, protocolul semnat în 2009 nu a fost agreat, dar nici aplicat sau respectat. Morar a mai devoalat că, atât timp cât a condus DNA nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penală.

Reamintim că SRI a publicat vineri protocolul de colaborare cu Parchetul General, după ce reprezentanţii PG au anunţat că în urma unei analize au ajuns la concluzia că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru declasificarea documentului semnat în 2009.

