Premierul Dăncilă, ANUNȚ EXTREM DE IMPORTANT despre salarii: „Unele ar putea să mai scadă”

Premierul Viorica Dăncilă intervine în scandalul generat de Legea salarizării și trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, susținând că a ajuns la un numitor comun cu managerii spitalelor.





Viorica Dăncilă a precizat luni seară, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu că a ajuns la o înțelegere cu managerii de spitale, iar o primă propunere este cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, aceasta urmând să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri.

Cu toate acestea, Dăncilă nu garantează că veniturile vor fi mai mari decât în februarie 2018.

„Trebuie să ne asigurăm că până pe 15 mai nimeni nu va mai avea venturi mai mici faţă de 20% peste venitul din decembrie 2016”, a spus Dăncilă la România TV.

„Înainte de a vorbi de aceste măsuri, vreau să vă spun că salariile în sistemul sanitar au crescut. Faţă de 2016 nu avem salarii care să nu fi crescut. Mai mult, la 1 martie anul acesta, salariile medicilor au crescut cu procente între 75% şi 125%. Am văzut că sunt probleme. Probleme legate de sporuri, în mare parte, şi de aceea am solicitat o întâlnire cu toţi managerii de spitale pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natură sunt problemele, dacă avem soluţii pentru aceste probleme pentru că trebuie să subliniez faptul că atunci când vrem soluţii, ele trebuie să fie şi sustenabile . Avem o lege a salarizării, au crescut salariile, bine, toată această creştere trebuie să fie sustenabilă.

Am avut o întâlnire cu managerii de spitale, am ascultat problemele pe care le-au întâmpinat, am văzut şi spitale care s-au încadrat în sporuri cu salariile, am văzut şi spitale unde existau şi probleme şi atunci am hotărât de comun acord cu miniştrii – Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale – să înfiinţăm un grup de lucru în care să facă parte reprezentanţi ai Executivului, dar şi reprezentanţi ai spitalelor din subordinea Ministerului Sănătăţii, manageri cu spitale din subordinea Consiliilor Judeţene sau Consiliilor Locale, dar şi reprezentanţi ai spitalelor monospecialitate. În urma discuţiilor care au avut loc am ajuns la anumite concluzii, concluzii care poartă semnătura tuturor celor prezenţi, avem şi lista semnată şi aici sunt măsurile, astfel încât să încercăm să dezamorsăm această situaţie existentă”, a spus premierul.

Pe de altă parte, premierul Dăncilă a precizat că unele salarii ar putea să mai scadă, din cauză că sunt prea mari, făcând referire la salariile nete ale profesorilor care au crescut cu 40%.

Pagina 1 din 2 12