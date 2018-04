Dana Gârbovan, șefa UNJR, despre protocoalele secrete: „Sunt BOMBE la temelia statului de drept!”

Președinta Uniunii Judecătorilor din România, Dana Gârbovan, a fost invitată, vineri seara, la B1 Tv, la emisiunea Sorinei Matei, unde a făcut precizări referitoare la existența unor protocoale secrete în justiție.





„Din 2015 am încercat şi am făcut toate eforturile la nivelul asociativ, demersuri legale la organismele europene şi internaţionale, pentru a înţelege şi noi ce înseamnă sintagma câmpul tactic. Pornind şi de la ce am aflat ulterior despre existenţa acestor echipe mixte, despre sprijinul pe care SRI îl acordă în faza de urmărire penală şi am aflat acum că de fapt realitatea este mult mai gravă decât ne-o imaginam.

S-a declasificat acest prim protocol dintre Ministerul Public şi SRI, dar am aflat în acelaşi timp că Inspecţia Judiciară, CSM şi ÎCCJ au la rândul lor protocoale clasificate cu SRI despre existenţa cărora nu am ştiut şi nu cunoaştem conţinutul lor", a precizat Gârbovan.

Șefa UNJR a criticat existenţa unor protocoale, despre care a spus că sunt „bombe la temelia statului de drept”, motivând că singurele acte care ar trebui să existe sunt legile.

„Legea înseamnă un act votat de către Parlament. Parlamentul este unică autoritate legiuitoare a ţării. De aici ne trimitem reprezentaţii prin vot direct în Parlament. În al doilea rând, legea se publică în Monitorul Oficial, dacă nu se publică nu există. Toate aceste protocoale nu sunt adoptate de autoritatea legiuitoare şi sunt secrete. Din această perspectivă, sunt adevărate bombe puse la temelia statului de drept, stat de drept care se întemeiază pe domnia legii, ori aceste protocoale sunt nişte legi paralele, secrete, subterane, pentru că raportându-mă la conţinut am văzut că acolo sunt veritabile acte de procedură penală care adaugă la codul de preocedură penală", a precizat Dana Gîrbovan.

