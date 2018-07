Dan Pavel anunță APOCALIPSA lui Trump: ”Va PIERDE războiul cu PRESA și SERVICIILE!” PUTIN se numără printre MOTIVE

Fiindcă are ”o relație excelentă” cu ”Țarul” Vladimir Putin, fapt care acum este evident pentru toată opinia publică din America, dar și pe plan internațional, Donald Trump va pierde, pe cale de consecință, îndelungatul război purtat la baionetă cu serviciile secrete și presa din SUA, susține politologul Dan Pavel, pe Facebook.





EVZ vă prezintă declarațiile lui Dan Pavel.

”O spectaculoasă mutație intelectualo-epistemologică”

”Una dintre cele mai spectaculoase mutații intelectual-epistemologice din the USA este schimbarea atitudinii comunității academice, a specialiștlor din think tanks, militanților organizațiilor pentru drepturile omului și antidiscriminare față de serviciile americane de intelligence. Mai ales în timpul Războiului Rece, dar și ulterior, cercurile din jurul partidului democrat, grupurile de stînga atacau în mod constant FBI, CIA, NSA, DIA și celelalte (ghici cîte servicii secrete sunt in the USA?).

Trump și relațiile excelente cu Putin

Atacurile erau în mare parte aberante, mai ales că America era mult mai amenințată intern și internațional de serviciile secrete străine (sovietice/rusești, chinezești, din țările islamice ș.a.m.d.). Iar serviciile americane luptau (cu succes) împotriva acestora. Cele mai mari contribuții ale serviciilor americane au fost legate de doborîrea regimurilor comuniste de tip sovietic, y compris URSS. Sar peste detalii, ca să merg la problemă. De cînd este Trump președinte, atacurile sale împotriva serviciilor secrete americane, în timp ce el rămîne în relații excelente cu președintele Rusiei, chekistul Putin, i-au făcut pe intelectualii de stînga să-și schimbe atitudinea. Acum, ei au devenit apărătorii serviciilor americane de intelligence, cele care au scos la iveală amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Două predicții

Dintre multe altele, două sunt marile erori comise de Trump: războaiele sale împotriva presei americane și internaționale; războaiele împotriva serviciilor secrete americane (cele rusești nu îl deranjează, se pare). Două predicții: presa va fi învingătoare; serviciile secrete americane vor fi învingătoare”, scrie Dan Pavel.

