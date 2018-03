Dan Negru face MĂRTURISIRI ȘOCANTE: „Televiziunea este în METASTAZĂ. Nu am prieteni la muncă...”

Dan Negru revine în atenția mass-media cu noi declarații șocante. Deși este un prezentator de succes, bate record după record în materie de ratinguri, prezentatorul le pesimist în privința viitorului televiziunii.





Într-un interviu acordat ziariștilor de la Libertatea, prezentatorul TV mărturisește că meseria pe care o practică nu are un viitor strălucit, devenind, ușor, ușor, una defavorizată.

„Televiziunea este în metastază. Televiziunea ca job, ca business e în metastază, se prăbușește, nu mai funcționează. Nu va mai funcționa în anii care vin. Funcționează prin prisma unor drepturi de televizare pe fotbal, pe sport”, crede Negru.

Prezentatorul nu crede că televiziunea este de viitor. „Marile companii, Amazonul, vor să dea lovitura de grație televiziunii și să cumpere drepturile de fotbal peste tot. În clipa în care televiziunea ca business o să piardă și sportul… Filmul nu-l mai are, oamenii se uită pe Netflix, au evadat de mult. Divertismentul funcționează pentru un tip de categorie de oameni, nu mai ai răbdare să te uiți la divertisment la TV, așa că e în metastază. Noi avem, încet, încet, meserii defavorizate”, a continuat el.

Nu are prieteni în showbiz

O prezență discretă – se ține departe de lumea mondenă și zice că nu are prieteni la muncă. „Lumea s-a rupt. O fi mai bine așa. Cred că e mai bine așa, până la urmă. În showbiz nu mai am prieteni. Nu prea pun preț pe… Am prieteni în altă lume. Soția mea e medic stomatolog, n-are nicio legătură cu lumea asta. Se uită la televizor așa, disperată de mine, trece prin cameră și «mamă, iarăși te uiți la toate prostiile!». Copiii mei stau departe de televizor, așa că n-am prietenii în lumea asta. Sunt un sociopat de showbiz”, declară prezentatorul TV.

