Vrea să părăsească România! Un cunoscut REGIZOR și-ar fi scos la vânzare proprietățile. Care este PLANUL acestuia

Vești neașteptate vin dinspre Dan Chișu. Mai exact, regizorul, renumit în România pentru relațiile pe care le-a avut de-a lungul vieții cu trei femei celebre și frumoase, pare să fi fost atins și el de dorința de a părăsi România. Mai mult, potrivit surselor citate, acesta și-ar fi scos la vânzare proprietățile. Rămâne de văzut dacă inițiativa lui Dan Chișu va avea și finalitate.





Potrivit unor surse, se pare ca Dan Chisu s-ar fi decis sa-si incheie socotelile prin Romania si sa se mute in alta tara. Din cate se pare, procesul este unul destul de dificil. In prezent, se zvoneste ca Dan Chisu si-ar fi scos proprietatiile la vanzare si ar astepta sa gaseasca cumparatori pentru bunurile si imobilele sale, potrivit informațiilor wowbiz.ro.

In plus, artistul, care s-a iubit cu Mihaela Radulescu si Manuela Harabor si, in prezent, are o relatie solida cu Alina Chivulescu, ar vrea sa-si lichideaza toate afacerile pe care le detine in Romania. Mai exact, cele legate de compania si casa sa de productie Dakino, afacerea sa pe care a lansat-o in 1990 si care organiza Festivalul Dakino.

Pagina 1 din 1