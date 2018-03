DAEA, ministrul DATOR. Ce sume trebuie să PLĂTEASCĂ acesta

Ministrul “a omis” să-și achite impozitul pentru terenul şi locuinţa pe care le deţine în Siseşti, Mehedinţi.

Datoria se ridică la 3600 de lei, scrie Digi24.

"Foarte bine, înseamnă că dacă am 3600, înseamnă că trebuie să mă achit repede, dar eu ştiu că am un prieten acolo care îmi urmăreşte datoriile şi şi îmi urmăreşte obligaţiile pe care le am, şi prin intermediul lui le rezolv de fiecare dată”, a spus Petre Daea, întrebat de jurnaliști despre datoriile la stat.