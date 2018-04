Dacian Cioloș promite O altă Mărie, cu aceeași pălărie?

Mai avem un partid pe scena politică. Nu sunt finalizate încă documentele juridice, dar deja apariția lui s-a anunțat, iar Dacian Cioloș, principalul lider, a acordat primul interviu pe această temă lui Rareș Bogdan.





Ne-a spus cum se numește, care e sigla și ce logo încărcat de mesaj poartă noua formațiune politică. La doctrina partidului se lucrează, iar orientarea este, deocamdată, cu certitudine, de centru. Stânga, dreapta, mai vedem. Acestea sunt informații importante, anunțate de viitorul președinte al noului partid care își face acum loc pe scena politică și în conștiința electorilor. Se numește Mișcarea România Împreună, cu uzuala prescurtare „MRI”.

Dacian Cioloș ne-a explicat de ce, cum și din ce motive a ales, împreună cu echipa sa, denumirea partidului care se va alinia în cursa prezidențială din 2019, cu probabilitatea de a participa și la alegerile europarlamentare. Ca în orice strategie de marketing, numele este un cârlig important pentru atragerea viitorilor membri și simpatizanți.

„Insistăm pe acest lucru - „împreună”. România poate să evolueze dacă ne mobilizăm împreună, dacă nu așteptăm ca alții să facă ceea ce trebuie făcut. România Plus sau o Românie pozitivă, o Românie în care vrem să mobilizăm energie pozitivă. România Plus, o Românie în care fiecare contează. Energiile fiecărui individ adiționate, adunate duc la lucruri pozitive. România Plus, o Românie care poate să evolueze și să meargă dincolo de ceea ce e astăzi. Toate lucrurile astea vrem să le transmitem și prin numele partidului și prin logo-ul României. Am venit cu un nume, cu acronim, cu o siglă care e puțin disruptivă față de ceea ce avem pe piață. Am zis: Decât să mergem cu acronime care nu înseamnă nimic, cu 2-3 litere acolo, venim cu niște mesaje care pot să fie mai simplu de înțeles. Probabil că asta a șocat pe unii. Dar eu cred că acest mod de abordare o să prindă”, a spus Dacian Cioloș în emisiunea tv.

Pare o explicație mai degrabă de yoghin decât de politician care vrea să atragă masele obișnuite cu PSD, PNL, ALDE, PMP. Oamenii din mediul rural, cu siguranță nu vor pricepe nici acronimul, nici mesajul siglei. Poate că domnul Cioloș și MRI nu sunt interesați de talpa țării, dar atunci cum să bați PSD sau PNL care sunt partide votate de ani de zile în satele, comunele și orășelele patriei? Tineretul e prea puțin preocupat de politică și de politicieni ca să ridice semnificativ procentul vreunui partid. USR e un exemplu.

Am ascultat cu atenție interviul ca să aflu care e doctrina Mișcării. Am înțeles că nu-i clară când Rareș Bogdan i-a spus că fostul ministru din Cabinetul Cioloș, Violeta Alexandru, s-a înscris în PNL exact din acest motiv, că noua grupare nu și-a clarificat doctrina. Dacian Cioloș a explicat că Violeta Alexandru a fost un bun ministru, că are încredere în ea, dar că această critică adusă MRI este, de fapt, un punct de vedere al PNL, fiindcă doamna e acum consiliera lui Ludovic Orban. Dezamăgitor! Cred că așa ar fi răspuns și Liviu Dragnea.

Deocamdată, ne-a tăiat speranța într-o apropiere rapidă de PNL. I s-a reproșat delicat că ar fi putut întări forțele de dreapta dacă ar fi aderat din timpul mandatului, sau imediat după, la PNL sau USR. „Mie mi se pare puțin ipocrit din partea celor care, în loc să-și reformeze partidul, în loc să facă loc pe liste unor oameni credibili care să atragă... Vorbesc de PNL între altele. Deci, în loc să scoată oameni noi în față, oameni credibili, au dat vina pe mine pentru că de ce mi-am ținut eu cuvântul și de ce nu am făcut așa cum fac în general politicienii, să spui una la început și pe urmă, pe parcurs, să spui că țara te cheamă și că fără tine România nu mai poate”, a fost explicația fostului premier.

Să lupți cu adversarul - pe care-l numești „Ciuma roșie” - de unul singur, când ești subdezvoltat, nu e chiar o strategie cu potențial de învingător. Opoziția este și așa vlăguită, nuși găsește suflul pentru o contracarare serioasă, iar încă o za în „Lanțul slăbiciunilor” nu va conduce la nimic. Totuși, cu ce ofertă electorală, cu ce promisiuni vine noua grupare politică? Ca un specialist în agricultură, Dacian Cioloș trebuie să desțelenească ogorul însămânțat de PSD, precum fac țăranii când vor să sădească grâu în loc de lucernă pentru oi și vite. Așadar, interesul pentru ceea ce are de gând să facă împreună cu MRI este major.

