Cutremurătoarea profeție a starețului Dionisie de la chilia Sf. Gheorghe din Sfântul Munte Athos. Horoscop

Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe" Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Vasile Canarache, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului şi Varsanufie cel Mare.

Vă mulțumesc pentru vasta corespondență și laudele domniilor voastre. Sunt flatat, vanitatea, aceast păcat capital, îmi este satisfăcută. Mă întrebați de ce nu am anunțat TOATE cutremurele, dacă am algoritmul de calcul. Simplu, nu mă ocup cu acest lucru, sunt institute bine dotate și plătite bine pentru asta. Calculul pentru prezicerea unui cutremur este anevoios, foarte greu, ia mult timp, timp pe care nu-l am. Așa că fiind ocupat peste poate cu altele, mă apuc serios de treabă NUMAI dacă am o avertizare USGS via Mauna Kea, de la prietenul meu hawaian. Nu am avertizare, ioc calcul. Sper că o să pot să vă avertizez când va veni cutremurul cel mare, poate asta este menirea mea, de aceea mă mai ține bunul Dumnezeu, poate pot salva multe vieți. Când o să citiți în rubrica mea ”Există un risc seismic major”, lăsați totul și protejați-vă! Mai bine să mă înjurați că v-am speriat degeaba, decât, Doamne ferește de mai rău!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, se întâmplă lucruri de mirare în pustnicia mea. Cred că nu este un lucru de mirare că micile mele cățelușe sunt stricătoare peste poate. Văzând la mine dragoste de carte s-au apucat și ele să "citească" cărțile din rândul de jos al bibliotecii, adică le-au ros cotoarele. Ba au mai scos și câteva reviste și le-au făcut bucățele-bucățele. Așa făcea și Miki, când era mică, iar sărăcuța pisicuță Gina, vai cât îmi lipsește, a făcut fâșii-fâșii, ascuțindu-și gheruțele, două fotolii și o canapea. Pierderi colaterale.

Nu ele, cățelușele sunt de vină, ci eu, pustnicul în rodaj, că nu le supraveghez cât trebuie și le las lucruri de stricat la botișorul lor.

Mai au făcut o poznă, mare. Blonda, cățelușa cea galbenă, pe nume Mița-Bița Lupe de Grande, pentru prieteni Mița, o frumusețe de cățelușă cu ochii galbeni-galbeni de lupoaică și cu o figură spășită de carmelită. Ei bine, îmi faceam cafeaua, când în spatele meu aud foșnet de hârtie care se rupe. Mă duc în camera mea de lucru, toată este de lemn, așa mă simt bine, când, ce să vezi! Mița se urcase pe scaun și luase caietul cu pătrățele de pe birou, cel în care notasem sfaturile starețului Dionisie de la Sfântul Munte Athos și îl "citea". Nu am strigat, nu m-am supărat. Am luat hârtiile rupte și am încercat să le potrivesc. Când, minune mare, prima pagină rămasă neruptă purta această profeție cutremurătoare a starețului Dionisie făcută în anul 1987, prin luna august, când m-am întors din Iordania, prin Grecia și, normal, am trecut și pe la Colciu. Am fost de nouă ori la Sfântul Munte Athos și tot de atâtea ori m-am născut din nou. Iată ce spunea starețul Dionisie:

”Constantine, Constantine nu mai fii neastâmpărat și ascultă-mă ce-ți spun și stai locului, aici sub viță, unde este soare, este și umbră. O să vină o vreme când românii o să fie prinși cu arcanul și o să fie nevoiți să plece cu milioanele din țară. Tu să fii deștept și să nu pleci. Ai fost destul plecat, ai văzut ce nu a văzut nimeni. Stai acasă! Știu eu de ce! O să vină altă vreme când mulți oameni întunecați la față, cu milioanele, o să vină și o să spună: casa noastră a luat foc, dușmanii ne-au omorât și ne-a prădat, primește-ne în casa ta! Tu să-i pui să-și facă semnul Crucii. Dacă nu vor, sau nu pot, să știi că satana, Doamne iartă-mă, i-a trimis. Dacă îi primești în casă îți vor lua casa și femeia și vor zice că toate sunt ale lor că așa le-a promis satana, Doamne iartă-mă!”

Doamne, Dumnezeule Mare, vă spun că m-a luat cu amețeală! Așa ceva nu se poate! Cum a văzut bunul stareț Dionisie cu ani buni înainte băjenirea românilor, cu milioanele plecați să slugărească în Occident și cum a văzut invazia milioanelor de musulmani în Europa?

Am găsit răspunsul la Origen: ”rugăciunea și plecatul în pustie îl aduc pe Dumnezeu aproape”. Se pare că bunul stareț Dionisie avea o linie directă cu Domnul, Dumnezeu să-l odihnească, că mare duhovnic, călugăr și teolog a fost!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să-mi fac canonul, cum m-a învățat bunul stareț. Nu nu o să mă călugăresc de-a binelea niciodată, după cum spunea proto.. pardon, starețul Cristian, pustnicia mea este în primul rând socială și filosofică și apoi religioasă, eu m-am despărțit de lumea ticăloșită, nu de lume, în general. De aceea și scriu la ziar, călugării nu scriu la ziar. Ba, scriu?

Încă odată vă rog să mă scuzați, prietenul meu din Mauna Kea spune că s-au descoperit primele planete în alte galaxii decât a noastră, Calea Lactee. Trebuie să văd despre ce este vorba, această curiozitate nestăvilită este principalul vector care mă ține tonic și în formă bună. Să cercetezi, să explorezi, să descoperi și să nu te lași niciodată doborât!

Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC O zi ceva mai complicată pentru că ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile de marți, trei ceasuri rele, obişnuita, monotona si chiar plicticoasa. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii (scandal, adică) orice s-ar intampla. Amâna, pentru că timpul rezolvă in favoarea ta. Daca tii la un sfat bun, rupe orice discutie care poate degenera în scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar si cu pisica pe care o întalnesti pe peluza. Spune brusc că te doare măseaua, sau că ai uitat soacra la doctor... minte, dar salvează ziua.

TAUR Dimineaţa ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la zâmbete și exclamații admirative.

GEMENI Spui multe lucruri deodată urmând firul rapid al gândirii. Trebuie să fii exact şi concis în comunicare, altfel poți avea de pierdut. Oricum, azi pierzi timpul, nu ajungi la niciun rezultat valabil! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera. În situţia în care, totuşi, vrei să iei atitudine consultă-te cu cei născuți sub semnele Taurului si ale Capricornului, vei gasi multă bunavoință, sfaturi competente şi idei bune.

