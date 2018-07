CUTREMUR în ROMÂNIA la doar PATRU KILOMETRI ADÂNCIME. Intensitatea SEISMULUI a fost măsurată pe altă SCARĂ: I grad MERCALLI

Un nou cutremur a lovit România la o adâncime record! S-a produs la doar patru kilometri adâncime și a fost măsurat cu altă scară de intensitate, Mercalli.





Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 17/07/2018 la ora 11:45:20(ora Romaniei) s-a produs in Banat, judetul Caras-Severin un cutremur cu magnitudinea 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 4km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Băile Herculane(11km), Orșova(17km), Drobeta-Turnu Severin(44km), Baia de Aramă(55km), Anina(57km).

Scara Mercalli, inventată de seismologul italian Giuseppe Mercalli, este o scară care stabilește intensitatea unui cutremur pe baza observațiilor personale, subiective, din timpul cutremurului.

Intensitatea seismelor se apreciază după gravitatea distrugerii clădirilor, construcțiilor, după tipul și amploarea deformărilor suprafeței terestre și după reacțiile populației la șocul seismic.

