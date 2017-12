În vremea când era Dumnezeul urologiei românești și a transplantului renal, profesorul Mihai Lucan (foto1) și-a plasat oamenii în funcțiile cheie. Pe cumnatul său l-a impus secretar de stat în Ministerul Sănătății, în perioada guvernării democrat liberale, iar pe unul dintre medicii clujeni de la Institutul de Urologie din Cluj, Dan Luscalov (foto2), l-a impus șef al Agenției Naționale de Transplant.





Din lectura stenogramei publicată de ziardecluj.ro, rezultă fără dubiu că Dan Luscalov era un preș în fața lui Mihai Lucan și făcea, la virgulă, ce îi trasa acesta. Și atunci se ridică o întrebare firească, cât de corect se derulau lucrurile la Agenția Română de Transplant din moment ce șeful acestei instituții recunoaște în stenogramă că a comis falsuri!

În stenograma de la dosarul de la DIICOT, Lucan îl face ”troacă de porci” pe Luscalov, care recunoaște că a falsificat mai multe foi de observație și analize ale unor pacienți tranplantați.

În luna septembrie 2016, MInisterul Sănătății, condus atunci de ministrul tehnocat Vlad Voiculescu, a derulat un control la IUTR Cluj, unde Lucan era șeful absolut. Concluziile controlului au ajuns la DIICOT iar acolo s-au trasnformat în dosarul penal de azi. Lucan era nemulțumit pe Luscalov, pe care îl face bou și prost.

LUCAN: Zi! Ce căcat ai făcut acolo, măi ?!

LUSCALOV: Cretin! Sunt cretin! Naaa ! Asta este ! Ce să fac? Am înlocuit screening-ul viral.

LUCAN: Da’ de ce trebuia...de ce trebuia să înlocuiești când au cerut ăștia din nou ? Și prima ai dat-o într-un fel și a doua...

LUSCALOV: De tâmpit ce sunt, domn profesor !! De idiot ce sunt !! De aia ! No !!

LUCAN: Stai, mă boule, mă !! Că asta nu te-a ajută ! Și nu ne ajută pe niciunul.

LUSCALOV: Știu.

LUCAN: Pro... problema este că... că ai văzut ulterior că nu era parafa și ai pus parafă, dar de ce nu ai scris data ? Că cu asta nu înțeleg. Ce-i cu data?

LUSCALOV: Deci ăă… când le-am listat analizele, că așa s-au prins. Când se listează de pe aparat se listează cu data de astăzi, de acum doi ani, de acum cinci ani, când se fac. Data în care se fac.

LUCAN: Păi și tu acuma le listezi cu data de astăzi, mă prostule ?!

LUSCALOV: Păi nu erau listate, dar nu mai apărea data. Tocmai acolo-i problema, nu apărea deloc data. Și ei au văzut chestia asta.

LUCAN: Nu-i problema ta. Nu-i problema ta.

LUSCALOV: Păi, ba da, au văzut că înainte erau cu data de acolo. Și acuma când le-am dat erau fără dată.

LUCAN: Da’ despre ce analize e vorba și despre ce ?

LUSCALOV: Screening-ul viral, domn profesor. Sunt cei șase pacienți care au venit la acel donator.

LUCAN: Aaa ! Nu... Deci nu e vorba de tipizare.

LUSCALOV: Nu e vorba de tipizare. Este screening-ul viral care este în aparat.

LUCAN: Da.

LUSCALOV: Ăsta numa­’ că era numai’ cu parafa mea și ăă...de fapt ele erau interpretate și lucrate de Luminita Loga.

LUCAN: Da.

LUSCALOV: Și atuncea ca să fie corecte, am zis că lasă-le, le dăm (neinteligibil).

LUCAN: Păi atunci nu-i mare brânză screening-ul viral. Păi dacă (neinteligibil) s-a făcut transplantul și este bine e.... e o interpretare pe care ăștia, comisia asta nu poa’ să o facă.

LUSCALOV: Da.

LUCAN: (neinteligibil) analizează și linge hârtiile. Mă gândeam că e vorba de tipizările care nu erau corecte.

LUSCALOV: Nu, nu, nu, nu.

LUCAN: Și cine s-a transplantat ?

LUSCALOV: Ăă… Stamate Barboni, fata aia de la Timisoara care a mai tot venit după aceea cu probleme... și de reject și de... cu probleme urologice.

LUCAN: Așa.

LUSCALOV: Și Cosalac Cristina. Nu mai știu. Încă o pacientă care avea haplotip. Amândouă erau și imunizate. Păi, a fost ok. Selecția a fost ok.

LUCAN: Și... și... și care... taci! Taci! Taci! Care era corespondența imunologică ?

LUSCALOV: La Cosalac era haplotip. Iar la ăă... Stamate Barboni... doi "a" și un "b".

LUCAN: Bun. Deci era corespondență imunologică bună.

LUSCALOV: Și cele mai bune.

LUCAN: Deci nu se... nu se poate spune că din… dintre toate astea erau cele mai bune, da ?

LUSCALOV: Absolut.

LUCAN: Adică nu... nu... s-a... mi... misdirecționat ăă...transplantul, ci au mers la... la persoanele care trebuiau să meargă.

LUSCALOV: Absolut.

LUCAN: Bun. (neinteligibil) bun. Și screening-ul tău viral. Ăsta era făcut pentru receptori la noi. E așa ?

LUSCALOV: Da. Da, da, da.

LUCAN: În teribilul tău laborator.

LUSCALOV: Da.

LUCAN: Bun. Screening-ul viral ăă… era corespunzător, adică s-a dovedit și ulterior, nu ? Că... că... corespunde.

LUSCALOV: Da este (neinteligibil)... e corect. Și ei n-au contestat. Mi-au și spus nu contestă rezultatele.

LUCAN: Păi ?

LUSCALOV: Ei contestă faptul că... sau mă rog nu le convine că am înlocuit acea foaie, acele foi. Mă rog la....

LUCAN: Măi da a... asta nu este... Nu e... Nu e fundamental. Da' de ce ai recunoscut măi ?

LUSCALOV: Ce să-i spun ? Da' de ce să-i spun că nu... că nu apare acea dată domn profesor ? Ce să-i spun ?

LUCAN: Nu ,domnule. Ai văzut ulterior că... că nu erau și ai refăcut chestia. Da' n-ai făcut fals în acte (n.l.-neinteligibil).

LUSCALOV: Păi da' le aveau domn profesor, că le-au..

LUCAN: Pentru că... (neinteligibil). Nu. Stai mă prostule !

LUSCALOV: Ei și le-au copiat. Deci ei aveau copia...

LUCAN: Informa...

LUSCALOV: Acum trei luni.

LUCAN: Informația privitor... Da. Da cum a ajuns să... să... să le ia atuncea și să le ia acuma din nou și au știut că tu o să faci tâmpenia asta ? Explică-mi și tu mie astea, că nu pot să înțeleg.

LUSCALOV: N-au știu. Au verificat, domn profesor. Atâta tot. S-au uitat.

LUCAN: Da. Deci oricum... Deci ăă... la tine a fost o dorință nu... nu de a mistifica realitatea, că realitatea e tot aia. Deci rezultatele negative atunci sunt negative și acuma. Am... ai vrut numa' să pui foile în ordine că i-ai văzut că tot ăștia insistă.

LUSCALOV: Exact. Exact. Exact.

LUCAN: Atât. Deci ăă... nu trebuie să recunoști altceva prostule !

LUSCALOV: Păi asta am și recunoscut, că asta am vrut să pun în ordine foile. Nu. Nimica altceva.

LUCAN: Da.

LUSCALOV: Da și le-am și spus că am văzut acel raport.

LUCAN: Bine. Că cum interpretează...

LUSCALOV: Am... Le-am și spus am văzut raportul de... ăă... de la inspecția de acum trei luni și ce probleme au fost și am vrut să remediez ceea ce se poate remedia. Așa le-am și spus.

LUCAN: Da.

LUSCALOV: Noʼ !

LUCAN: Bine. Și altceva ce dracu ai mai făcut ?

LUSCALOV: Ăă... nimic. Altceva n-am făcut (neinteligibil). Le-am... le-am rezolvat niște de astea, le-am... Aaa ! Știți care... care este problema principală în rest ? Ăă.. .că n-avem autorizația sanitară de funcționare pentru transplantul de pancreas, că nu-i trecut.

LUCAN: Și ce ? Da' ce autorizație ? Asta este problema. Ce autorizație ne trebuie pentru transplantul de pancreas ?

LUSCALOV: Tot spitalul....

LUCAN: Întreabă-i tu pe ei dacă știu.

LUSCALOV: Păi știu, domn profesor. Pentru că noi când avem... Toată, tot spitalul are o autorizație sanitară de funcționare care are mai multe puncte, cu ce... ce poate (neinteligibil) acea activitate se poate desfășura în spital. Și la transplantul renal este trecut, da' nu s-a cerut din partea spitalului ăă... când s-a făcut ăă.. actualizarea acestei (neinteligibil) acestei autorizații sanitare de funcționare, nu s-a cerut introducerea acolo și a transplantului de pancreas. Și noi avem acreditarea, dar în autorizația de funcționare nu scrie nimic de transplantul de pancreas.

LUCAN: Păi mă da noi suntem primii care am făcut transplant de pancreas.