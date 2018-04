CUM SALVEAZĂ GUŞĂ MASS-MEDIA MIORITICĂ. DACĂ O SALVEAZĂ…

O, ce veste minunată: salvarea presei românești din falimentul aproape total vine de la campionii datoriilor: Realitatea TV și al ei acționar și manager, Cozmin Gușă. Aflăm din presa ultimei perioade că acesta a convins un mare fond american de investiții să pompeze 50 de milioane de dolari în presa de la noi, o sumă de-a dreptul uriașă, am spune.





Și am mai spune Doamne ajută! Dacă nu am avea niște foarte mărunte motive de scepticism. “Vestea bună este că „USA is back in business” şi vine cu sume importante pentru normalizarea situaţiei mass media românească. Am depus toate eforturile, şi nu sunt puţine, lucrez de cel puţin doi ani la acest proiect, pentru ca să putem implementa din nou normalitatea şi libertatea de expresie şi, bine-înţeles, în ciuda tuturor acestor oprelişti, vom lupta în continuare pentru ca Realitatea TV să rămână fidelă acestui scop,” declară Cozmin Guşă, legat de noul proiect. Banii ar urma să fie canalizaţi, cu predilecţie, către mass-media locală, în special în televiziuni, posturi de radio și platforme naționale sau regionale, dar și în societăți media de importanță locală din anumite zone, în schimbul preluării unor participații la aceste companii. Nu-i așa că e înduioșător?

E ca și cum Rîmaru ar anunța investiții într-un ONG dedicat tinerelor femei bătute de soți. Ce aflăm din presă, mai ales cea de ieri și azi: că o mare companie din Washington, Ellaal Goldberg Corporation, va investi în presa de la noi 50 de milioane de dolari, care vor fi administrați de Mark J. Robertson, președinte al companiei de consultanță financiară Potomac Global Advisors, cu sediul în Washington. Despre Ellaal Corporation aflăm că are o filială în România, în Tg.Mureș, numită Ellaal Goldberg SA, care îl are printre acționari chiar pe Cozmin Gușă. Pînă aici, toate bune și frumoase. Să vedem pe unde răsar micile semne de întrebare. Știrea despre respectiva investiție apare, ce-i drept, și pe siteul businesswire.com, specializat în informații de acest gen, de unde e preluată și de alte mass-media americane, fără a mai vorbi despre valurile uriașe stîrnite la noi. Straniu e că pe internet nu apare absolut nicio informație – necum vreun site propriu – despre marea firmă Ellaal Goldberg Corporation. Nimic-nimicuța, cum nu apare nici pe siteurile americane care indexează toate companiile legal înregistrate. Despre Mark J.Robertson și a sa firmă Potomac Global Advisors se poate afla, însă, cîte ceva, inclusiv o legătură destul de strînsă cu țara noastră, de-a lungul anilor.

Astfel, între clienții foști sau actuali ai firmei sale pe care i-a consiliat se numărăRealitatea TV, Petromservice (Luca & Vîntu, ambii în pușcărie), Ministerul Economiei și Comerțului și firma Romtehnica. Nu figurează, cum ar fi trebuit, firma Ellaal Goldberg Corporation. Robertson mai e asociat în firma de avocați Mararu & Mararu cu reputații avocați români Ioan Mararu și Amala Mararu, firmă care a avut printre clienți UGIR 1903, Asociația Română a Petroliștilor, Federația Națională a Transportatorilor Rutieri, Ovidiu Tender (aflat în pușcărie), SIF Transilvania ori Roman Copper Canada.

Acum cîțiva ani, ”Cotidianul” relata că societatea avocaților Mararu, la acea vreme considerată o firmă modestă, de apartament, a ajuns în mod curios să reprezinte Roman Copper în acțiunea de preluare a unei mari firme precum Cupru Min Abrud, o afacere de sute de milioane de euro. Plus alte amănunte interesante, implicînd și niște investitori ruși. Revenind la Ellaal, trebuie remarcată o curiozitate: înființată în 2005, filiala din România, unde Gușă e acționar, a purtat pînă la un moment dat, după 2015, numele de Ellaal Corporation, amintind de cel atribuit azi firmei americane-mamă, cea de negăsit, apoi l-a schimbat în Ellaal Goldberg. În 2005, Cozmin Gușă era deputat PD, dar declarațiile sale de avere și interese din acea perioadă nu conțin referiri la firma Allaal; e posibil să fi intrat mai tîrziu, însă, în acționariat. Potrivit ultimului bilanț contabil, la finele lui 2016 firma Ellaal Goldberg avea pierderi de 1.943.397 lei și înregistra datorii de 1.428.683 lei. De la înființare pînă în 2015, firma a avut între zero și un angajat, apoi 11 în 2015 și 16 în 2016.

La fel de interesant, în luna decembrie a anului trecut, firma Ellaal Goldberg a pierdut un proces comercial cu un cetățean român, Radu Sabău, căruia trebuia să-i achite despăgubiri de aproape 40.000 de lei plus cheltuieli de judecată. Pe unde cauți, numai pagube.

Să tragem linie și să adunăm veștile bune:

O companie americană imposibil de identificat prin surse deschise decide brusc să investească o sumă uriașă în presa falimentară din România, deși scopul oricărui fond de investiții e profitul. Banii respectivi ar urma să fie gestionați în România după indicațiile unui consultant american, deși compania amintită are propria sucursală specializată în consultanță în țara noastră, care și ea se va implica în aceeași operațiune. Consultantul american care ar trebui să salveze prin sfaturile lui presa mioritică de la faliment a consiliat în trecut Realitatea TV, ajunsă azi datoarea nr.1 din media autohtonă. Generoasa companie americană, în mod inexplicabil, e interesată de toate organele de presă de la noi, declarativ, dar NU salvează în mod direct de la faliment Realitatea TV, deși îl are ca asociat pe Cozmin Gușă, managerul acesteia. Sucursala din România, cu Gușă acționar, e atît de pricepută la investiții financiare încît e datoare vîndută, merge în mare pagubă și mai dă socoteală și prin justiție.

Și acum, să curgă vinul, să cînte muzica, să vină femeile sau Miliția, vorba lui nea Bacchus.

