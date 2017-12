Cum să înveți pentru BAC asistând totodată la spectacole. Proiect salutar al actorilor de la Teatrul Mic

Teatrul din Manual - lecturi performative în liceele bucureștene este un proiect de intervenție culturală conceput de Teatrul Mic în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Centrul de Teatru Educațional Replika, care își propune familiarizarea liceenilor cu conținutul textelor care alcătuiesc programa de Bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română.





Dezinteresul tinerilor pentru lectură, pentru studiul literaturii române, dar și capacitatea redusă de a analiza și interpreta un text reprezintă unele dintre motivele pentru care promovabilitatea Examenului de Bacalaureat este, de la an la an, din ce în ce mai scăzută, astfel că artiști profesioniști ai Teatrului Mic și ai Centrului de Teatru Educațional Replika se pun în slujba procesului de educare și formare a liceenilor și, pe durata unui an de zile, realizează o serie de patru spectacole-lectură (trei în stagiunea 2017-2018 și al patrulea în decembrie 2018). La baza tuturor spectacolelor-lectură stau texte alese din programa școlară, astfel că pentru stagiunea 2017-2018 au fost alese:

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu

Moromeții de Marin Preda

Experiența ne arată că metodologia lecturilor performative, a spectacolelor-lectură poate reprezenta o modalitate atractivă și profesionistă de a facilita accesul liceenilor la informație, de a le stârni curiozitatea și capacitatea de a analiza și interpreta un text, de a descoperi valorile, înțelesurile, sensurile conținute într-un text scris, care va fi reprezent scenic ca lectură performativă.

Teatrul din Manual debutează astăzi, ora 15:30, la Liceul Bilingv Miguel de Cervantes, cu O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, urmând ca pe 6 decembrie, ora 10:30, o altă serie de elevi ai aceluiași liceu să participe la lectura performativă. Pe 13 decembrie, ora 12:00, O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale va fi prezentat elevilor Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu.

Fiecare spectacol-lectură va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri, inspirate preponderent de subiectele din ultimii ani de la proba scrisă și proba orală a Examenului de Limbă și Literatură Română din cadrul Bacalaureatului. Accesul la spectacolele-lectură va fi gratuit și se va desfășura în conformitate cu programul școlar al liceelor participante.

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale Regia: Radu Apostol Coordonarea sesiunii de Q&A: Mihaela Michailov, Radu Apostol Echipa: Zoe - Mihaela Rădescu/Andreea Grămoșteanu Tipătescu - Virgil Aioanei Cațavencu - Viorel Cojanu Ghiță Pristanda - Marian Olteanu Dandanache - Gabi Costin Durata lecturii performative: 40 de minute Durata sesiunii de Q&A: 20 de minute

