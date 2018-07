Cum ne putem construi singuri propria fericire - Ziua în care am învățat să trăiesc

Ziua în care am învățat să trăiesc, cel mai nou roman apărut la Editura Trei în colecția Fiction Connection, semnat de Laurent Gounelle, este, așa cum a afirmat și „Le Parisien”, „o lecție despre fericire”. În Franța, acest roman s-a vândut în nu mai puțin de 450.000 de exemplare, demonstrând succesul lui și priza pe care a avut-o la public





De la început și până la sfârșit, fiecare pagină scoate la iveală firea sensibilă a autorului, care obișnuia în copilărie să se refugieze în lectură. Laurent Gounelle își dezvăluie propria rețetă a fericirii prin intermediul mai multor personaje masculine, Jonathan fiind cel principal. Trecut bine de 30 de ani, despărțit și cu o fetiță, Chloe, pe care o vede doar o dată la două săptămâni, Jonathan nu poate spune despre el că este cel mai fericit bărbat de pe pământ. Mai mult, are o afacere împreună cu fosta lui soție, Angela, și cu un prieten, Michael, iar faptul că astfel are ocazia să-și revadă constant soția îl face să spere, în secret și totodată inconștient la împăcare. În plus, serviciul îl ajută să nu se gândească prea mult la problemele personale. „Dacă nu era fericit, măcar era ocupat”, așa cum își descrie și Gounelle personajul la un moment dat.

Ritmul în care Jonathan își duce viața se schimbă radical într-o duminică în care se plimba pe faleză în San Francisco. O ghicitoare se oferă să-i citească viitorul în palmă, el intră amuzat în joc, dar femeia fuge, terifiată, fără să-i dezvăluie nimic, iar asta în sperie pe Jonathan. Decis să afle ce i se ascunde, el face tot posibilul să o reîntâlnească, dar verdictul femeii va pica precum un trăsnet și, astfel, îi va schimba modul în care se raportează la lume, trăiește și inclusiv ia decizii de business.

Un personaj-cheie în transformarea lui este Margie, mătușa de care era foarte apropiat atunci când era mic și care îl primește acum cu brațele deschise, în ciuda faptului că nu mai știa nimic de el de multă vreme și, prin urmare, presupunea că este foarte bine. „Viețile noastre trăite în fugă ne fac deseori să-i neglijăm pe cei la care ținem”, mai concluzionează autorul. Discuțiile pe care cei doi le poartă îi deschid lui Jonathan inima și îl ghidează spre fericire. „Uneori am impresia că ne place nu ceea ce ne spune inima, ci ceea ce ne este impus. Suntem chiar noi cei care ne alegem îmbrăcămintea, telefoanele, băutura sau filmele pe care le vedem?” se întreabă ei. „Pornirile latente, nu dorințele superficiale pe care ni le induce societatea, pot deveni căi de urmat întru descoperirea menirii noastre.”

Jonathan începe să facă zilnic mici gesturi care au însă un impact major în viața celorlalți. „Dacă fiecare dintre noi ar fi conștient de imensa valoare pe care o are, întreaga lume s-ar schimba radical”, afirmă cu tărie autorul, spre finalul romanului.

Ziua în care am învățat să trăiesc, cel mai nou roman semnat de Laurent Gounelle, apărut la Editura Trei în colecția Fiction Connection este, într-adevăr, o lecție despre fericire. Asta mai ales pentru că demonstrează încă o dată, printr-o poveste simplă, pozitivă și cu care se poate identifica aproape oricine că depinde numai și numai de noi să prețuim viața și să o trăim la adevăratul ei potențial, chiar și atunci când avem impresia că ni s-au înecat toate corăbiile.

