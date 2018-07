Cum anumite sisteme control acces imbunatatesc siguranta la locul de munca?

Proprietarii cladirilor sau administratorii de spatii de depozitare sunt in cautare de solutii de securitate eficiente si convenabile.





Sistemele de control acces disponibile in prezent solutioneaza aceste probleme, astfel ca proprietarii sa gaseasca echilibrul optim intre securitate, risc și costuri.

Coordonatele accesului securizat

Intr-un climat economic dificil, consecintele juridice si problemele de reputatie care decurg din nerespectarea protectiei si securitatii persoanelor pur si simplu nu pot fi neglijate. Un sistem control acces performant si personalizat este primul pas pentru asigurarea unui climat de lucru eficient.

Cum pot contribui sistemele de control la imbunatatirea securitatii?

Exista trei elemente esentiale pentru controlul efectiv al accesului:

Identificare

Pentru un acces securizat, sistemul de control acces necesita o modalitate de identificare a persoanelor. Un card de utilizator, o semnatura de posta electronica, sau o cheie pentru dulapul server-ului constituie modalitati de indentificare a persoanelor care acceseaza un perimetru restrictionat.

Autentificare

Este procesul prin care se asigura autenticitatea unei identitati. O modalitate comuna de autentificare presupune o forma de validare associata cu un anumit utilizator (ex: parole, amprente digitale, cartele inteligente, chei de criptare).

Autorizatie

Reprezinta setul de actiuni permise unei persoane in cadrul unei incinte securizate. Aceasta are in mod obisnuit forma unor permisiuni de citire, scriere sau executie legate de numele unui utilizator.

Integrarea acestor elemente de control intr-un sistem control acces alcatuieste coordonatele principale ale protectiei incintei.

Sisteme pentru controlul si securitatatea accesului de la Helinick

Dispunand de sisteme de control acces integrate atat la nivel fizic (hardware) si logic (software), Helinick asigura intreaga infrastructura pentru efectuarea unui acces in conditii de securitate si siguranta. Specialistii companiei ofera solutii avantajoase pentru conectarea ambelor variante de acces, furnizand servicii complete pentru: ·Sistem control acces fizic; ·Sisteme de intrare;

·Sisteme control acces logic;

·Sistem pontaj electronic;

·Sisteme ticketing;

·Sisteme CCTV;

·Sisteme detectie perimetrala.

Lideri in domeniul securitatii de acces

Cu o prezenta de 27 de ani in piata romaneasca, Helinick are ca obiectiv principal solutionarea problemelor de siguranta si securitate electronice. Parteneriatele strategice dezvoltate in acest timp au facut din Helinick liderul de piata din in domeniu securitatii de acces.

De la recunoasterea problemelor de securitate existente, la implementarea solutiilor si intretinerea sistemelor instalate, Helinick este preocupat de fidelizarea clientilor cu care colaboreaza. Peste 130 de profesionisti ai companiei lucreaza permanent si raspund cu solutii personalizate in functie de cerintele clientilor sai,

Relatii deschise si mutual benefice

Helinick alege cu grija furnizorii sai si solutiile de echipamente pe care le livreaza, pastrand un standard de calitate ridicat pentru serviciile pe care le ofera. Valorile Helinick graviteaza in jurul unor principia ferme: responsabilite, disponibilitate, initiativa si inovare.

Fara a face comproisuri calitative, Helinick ofera siguranta si confort atat in domeniul sau de activitate, cat si in relatiile pe care le intretine cu partenerii sai.

Cei aflati in cautarea optimei solutii pentru un spatiu de acces securizat si intretinut corespunzator au in Helinick un partener de incredere.

Contacteaza specialistii Helinick.ro pentru a afla mai multe despre serviciile complete.

