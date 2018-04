Un nou record în comunicarea cuantică cu ajutorul sateliților

Siguranța transmisiunilor de date este extrem de importantă; mecanica cuantică oferă o modalitate sigură de transmitere a datelor folosind așa-numita proprietate cuantică denumita entanglement.





Pentru prima data o comunicare cuantica la o distanta de mai bine de 7000 km a fost efectuata intre China si Austria folosind satelitul chinezesc Micius.

Cat de sigura este transmiterea datelor prin Internet? Putem folosi cartea de credit pentru a cumpara un bilet de avion sau a plati un hotel fara probleme? Sau un hacker priceput ne poate „fura identitatea” si goli contul in banca? Ba mai mult – sigurata unei tari, precum si multe dintre activitatile zilnice, depind si de cat de sigure sunt protocoalele de transmitere a datelor.

Majoritatea acestor protocoale se bazeaza pe metode care folosesc numerele prime si se considera a fi relativ sigure. Totusi, nu putem avea certitudinea ca nimeni nu va reusi descifrarea acestor protocoale, urmata de furtul de date sau, si mai grav, de falsificarea acestora cu obiective de terorism cibernetic.

In acest context o noua metoda, care se bazeaza pe fizica cuantica, se impune din ce in ce mai puternic.

Proprietatea cuantica care sta la baza acestor tehnologii este tipica sistemelor de particule sau de fotoni care s-au nascut impreuna sau au interactionat si se numeste entanglement. Particulele entangled (infratite) au proprietati comune, la orice distanta s-ar afla. Practic aceste particule se comporta precum un unic sistem, si nu doua particule separate. Daca se face o anumita operatie asupra uneia dintre particule, cealalta „simte” instantaneu ce s-a intamplat cu aceasta. In timp ce fizicienii care lucreaza in fizica fundamentala incearca sa inteleaga mai bine aceasta proprietate, precum si alte fenomene cuantice, precum suprapunerea de stari, alti oameni de stiinta au propus folosirea acestor proprietati pentru realizarea de noi tehnologii: asa-numitele tehnologiile cuantice, printre care la loc de cinste se numara comunicatiile cuantice.

In aceasta situatie se genereaza perechi de particule (precum fotonii) etangled, care sunt trimise in doua locuri diverse; operand asupra uneia dintre particule cealalta „simte” instantaneu ce s-a intamplat – in acest mod se reuseste sa se transmita informatia dintr-un loc in altul – realizandu-se comunicarea cuantica. De indata ce un hacker ar incerca sa „fure” informatia transmisa acesta ar fi descoperit imediat, deoarece distruge proprietatile sistemelor cuantice folosite pentru a comunica.

Daca din punct de vedere teoretic protocoalele cuantice sunt relativ bine intelese, din punct de vedere practic folosirea asa-numitelor chei de distributie cuantica, QKD (Quantum Key Distribution), este greu de realizat datorita problemelor tehnice, precum metinerea perechilor de particule in starea „entangled”, intrucat orice interactiune cu mediul inconjurator, precum ar fi cea cu moleculele de aer, poate distruge aceasta proprietate extrem de fragila si nu se mai realizeaza nici un fel de comunicare cuantica.

