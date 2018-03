CTP i-a lăsat FĂRĂ REPLICĂ! „Cum își permiți tu, bă, piticul dracului să te iei de eminentul profesor?”

”Am primit pe Facebook un mesaj. Cum își permiți tu, bă, piticul dracului să te iei de eminentul profesor? Că a fost prodecan, decan, rector, fost judecător CCR, membru al Comisiei de la Veneția... Eu am legături cu dracul, pentru mulți sunt evidente. Dar, eu pitic nu sunt.

Eu, pentru că sunt pitic și am legături cu dracul, nu pot să am argumente în fața unei astfel de persoane?! De ce un pitic care are legături cu dracul nu poate să aibă dreptate? Cei care mă insultă pe mine, nu aduc ca argument prestația acestui om.”, a declarat CTP la Digi 24.