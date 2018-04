CSM și Inspecția Judiciară, SOMATE să spună tot despre ÎNTÂLNIRILE cu ȘEFII SRI

CSM și Inspecția Judiciară sunt solicitate să comunice care este situația si rezultatul sesizărilor disciplinare formulate față de magistrații care au tergiversat dosarele privind perioada infracțională decembrie 1989 - iunie 1990 începând cu dosarele Revoluției și Mineriadei, 11/P/2014 si 47/P/2014, de la Secția Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție.





Totodată, Asociația 21 Decembrie, solicită CSM și Inspecția Judiciară să-i comunice o copie a protocoalelor semnate de Inspecția Judiciară cu SRI și cu alte entități extrajudiciare în perioada din 2007 până în prezent.

De asemenea, se cere să se facă public câte întâlniri cu conducerea SRI sau cu reprezentanâi ai SRI și ai celorlalte servicii secrete au avut la sediul Inspecției Judiciare (IJ) și la sediul CSM și câte în afara acestor sedii, pe parcursul mandatului fiecăruia, adică al fostului șef al IJ și al actualului sef al IJ, dar și al adjuncților acestora.

Asociația 21 Decembrie își motivează solicitarea astfel: “Avand in vedere recentele constatari prin hotarari judecatoresti ale Curtii de Apel Bucuresti si Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la malpraxisul Inspectorilor judiciari, in cercetarea cazurilor de acoperire a procurorilor responsabili de tergiversarea si inchiderea dosarelor privind perioada infractionala decembrie 1989-iunie 1990,

in conditiile in care SRI si alte servicii secrete sunt parti responsabile civilmente in dosarele penale si organizatoare de represiune si supraveghere ilegala asupra manifestantilor pasnici si asupra organizatiilor civice si reprezentantilor lor, asa cum rezulta si din hotararile CEDO din cauzele Asociatia 21 Decembrie 1989, Maries (I), Vlase si altii c. Romania si Asociatia 21 Decembrie 1989, Maries (II) Mocanu Stoica si altii c. Romania”.

Pagina 1 din 1