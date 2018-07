CSA Steaua, BLOCATĂ în liga a IV-a. Florin Talpan a luat foc: „E clar că e băgat POLITICUL”

Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, amenință că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru ca „militarii” să ajungă în liga a 3-a.





Comisia de Recurs din cadrul FRF a respins apelul formulat de Florin Talpan, prin care juristul cere un loc în liga a 3-a, pentru gruparea „militară”. Talpan nu se resemnează cu această decizie și amenință cu alte războaie.

„Eu aștept ca FRF să dea o decizie temeinică și normală. Noi am solicitat loc în Liga a 3-a. Nici nu stau la discuție cu ei. Nu vreau să cred că ne-a fost respins recursul. Dacă vor să mergem mai departe, mergem mai departe la TAS, voi merge și la UEFA să explic care e treaba cu Steaua. Trăim într-o țară unde e prea mare corupția. Domnul Burleanu trebuie să știe că nu mă voi lăsa. Am crezut că acele comisii de la Federație vor judeca normal. Fotbalul românesc se va duce pe o direcție greșită. Noi n-am primit nimic oficial de la FRF, dar sunt convins că ne vor da loc în Liga a 3-a. Dacă domnul Tudorache e în preajma domnului Dragnea trebuie să facă toată lumea cum spune el? Sunt convins că din toamnă vom fi în Liga a 3-a. Murim cu dreptatea în România. Sunt umilit de niște comisii. Eu nu mă opresc aici. Atâta vreme cât am dreptate pot fi sunat și de la Minister, eu merg mai departe. Eu am sunat la Federație și mi-au spus că nu s-au pronunțat. De unde știu cei de la Academia Rapid decizia? Au relații la domnul Tudorache (n.r - primarul Sectorului 1)? E clar e băgat politicul. Domnul Tudorache să-și vadă de treaba lui. Ce a căutat la meciurile clubului Rapid în condițiile în care reabilitarea blocurilor nu le-a făcut? Străzile sunt cum sunt. Mesajul meu pentru toată lumea e Talpan nu se lasă”, a spus Talpan pentru gsp.ro.

