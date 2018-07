Croația a reașezat harta puterii în fotbalul mondial

Ex-iugoslavii au intrat în istorie, pentru că s-au califi cat în premieră în utlimul act al turneului final. Franța va fi ultimul adversar în drumul către victoria finală





Croația a devenit marea revelație a Campionatului Mondial din Rusia, după victoria obținută, miercuri, la Moscova, în fața Angliei (scor 2-1).

Slavii au făcut pasul către finala turneului final, la capătul a 120 de minute epuizante și vor lupta pentru prima dată în istorie cu trofeul pe masă. Adversară le va fi reprezentativa Franței, deținătoarea unei Cupe Mondiale, după succesul din 1998.

Meciuri maraton în fiecare tur eliminatoriu

Croații au jucat formidabil în a doua parte a confruntării cu reprezentativa Albionului, deși în primele 45 de minute au dat impresia că sunt epuizați fizic. La acest turneu, trupa lui Zlatko Dalici a evoluat cel puțin 120 de minute în fiecare partidă din fazele eliminatorii.

În „optimi” au trecut de Danemarca (1-1 și 3-2 după loviturile de departajare), în „sferturi”, de Rusia, 2-2 și 4-3 după loteria penalty-urilor).

„Ne pregăteam pentru finală”

„Când am început pregătirea, în urmă cu o lună și jumătate, le-am spus: Nu pot să vă învăț fotbal. Sunteți fantastici. Tocmai de aceea, trebuie să aveți încredere. Atunci când am sosit aici, în Rusia, cineva zicea că ne pregătim pentru meciurile din grupă. Nu, ne pregăteam pentru finală. De aceea am venit. Și nu avem niciun drept să căutăm vreun alibi.

O zi mai puțin de odihnă? Nu contează! Trebuie să jucăm ultima partidă ca și cum ar fi prima”, a declarat Zlatko Dalici, selecționerul Croației, necunoscut fotbalului mare înainte de Mondial. Tehnicianul a preluat prima reprezentativă în decembrie 2017.

Dalici a profitat de faptul că predecesorul său, Ante Cacici a fost concediat de federația de la Zagreb. Decizie venită pe fondul calificării la Campionatul Mondial. Ex-iugoslavii au obținut biletele pentru Rusia după un meci de baraj cu Grecia, scor 4-1 și 0-0.

„Trebuia să omorâm jocul înaintea prelungirilor”

Luka Modrici, mijlocașul finalistei, și-a îndeplinit un mare vis, odată cu accederea în finală. „Le-am arătat încă o dată că nu suntem epuizați. Am dominat meciul și mental, și fizic. Trebuia să omorâm jocul înaintea prelungirilor. E o performanță uimitoare, un vis așteptat de mult timp. Suntem mândri că jucăm finala”.

Fundașul Sime Vrsaljko i-a ironizat pe englezi, despre care toată lumea avea o părere foarte bună înaintea semifinalei. „Percepția generală a fost că la acest Mondial a venit o Anglie nouă, care a schimbat stilul clasic de a arunca mingi lungi. Dar când am început să-i presăm, au revenit la vechile lor obiceiuri.”

Pagina 1 din 1