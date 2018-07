Situație de criză financiară la primăria Timișoara unde se pune tot mai serios problema reducerilor salariale, deoarece banii din bugetul local nu mai ajung.





Administrația locală timișoreană pregătește o rectificare bugetară, însă aceasta nu va veni, se pare, cu veși bune. Primăria are facturi neachitate, companiile din subordine au probleme financiare și sunt executate silit pentru datorii. Cheltuielile trebuie reduse drastic și se pot face doar cu acordul punctual al primarului, dar, spune Nicolae Robu, unii angajați nu au înțeles cât de strâmtorată este municipalitatea. „Trebuie să facem rectificarea de buget. Am transmis un mesaj clar că avem probleme financiare. Este o notă internă prin care am cerut să se minimizeze cheltuielile și am interzis să se angajeze noi cheltuieli fără aprobarea mea, personal. Și la școli, și la spitale, și la toate unitățile subordonate, și la direcțiile din primărie. Am interzis orice angajare de noi cheltuieli fără aprobarea mea. Când am făcut inventarul propunerilor pentru rectificare de buget, am constatat că s-au făcut propuneri care ar conduce la un buget cu nu mai știu cât mai mare decât cel cu care am operat”, a declarat, pentru deBanat.ro, primarul Timișoarei.

Amintim că anumite proiecte pe care municipalitatea s-a angajat să le finanțeze la începutul anului nu au fost achitate integral. De asemenea, la societatea de transport în comun angajații au restanță un salariu și jumătate, în timp ce compania de termoficare este executată silit de o altă societate a primăriei, pentur datorii, aceasta înregistrând unele datorii și la furnizori. Pe de altă parte, Primăria Timișoara e acuzată și de constructorii unmora din obiectivele orașului că nu își plătește la timp facturile. (Foto: Adrian Pîclișan)

Pagina 1 din 1