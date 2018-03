Cristoiu vorbește despre interviul cu Ghiță de la Belgrad: „Fuga lui este o GAFA IMENSĂ a serviciilor. NU este FUGAR”

Ion Cristoiu a vorbit, în direct la TV, despre interviul pe care cel mai cunoscut fugar din România, Sebastian Ghiță, i l-a dat, în exclusivitate pentru EVZ, la Belgrad.





Jurnalistul spune că fuga lui Ghiță este una dintre cele mai mari gafe făcute de Serviciile Secrete din istoria României. „Pe parcursul șederii mele și după ce am luat interviul, eu nu am primit niciun telefon. El a primit zeci. Am înțeles că poate telefoanele erau `bă, ce i-ai zis tu, Ghiță lu ăla?` După părerea mea, el nu este un om chiar fugar. E un om conectat la multă lume din România.

Fotografiile erau ținute în telefon, asta e foarte important. Asta înseamnă că sunt atâtea fotografii încât cele din telefon erau o banalitate (...) Tot ce face Sebastian Ghiță, inclusiv chemarea mea, face parte dintr-un plan care mie îmi scapă Trebuie precizat că Sebastian Ghiță a vrut să îmi dea interviu doar mie, el a vrut acum. Se vede de la primul episod că știe mult mai multe decât spune.

În acest interviu, spune pentru prima dată că a făcut operațiuni cu Serviciile Secrete. Fuga lui a fost unul dintre cele mai mari eșecuri alte serviciliilor. Din punctul meu de vedere, Ghiă nu este un fugar. Părerea mea este că el a fost lăsat să plece”, a spus Ion Cristoiu la TVR1.

În 20 decembrie 2016, adică în urmă cu peste un an, opinia publică din România era stârnită de o veste de tip breaking news dată de toate televiziunile de ştiri. Sebastian Ghiţă, fost deputat, fost membru al Comisiei de control a SRI, proprietar de televiziune, om de afaceri de top, a fugit din ţară.

