O celebră cântăreață de la noi S-A CĂSĂTORIT în MARE SECRET, departe de casă. Trăiește POVESTEA vieții ei

Cântăreața Cristina Vasiu și-a unit, sâmbătă, destinul cu alesul ei, Bogdan Win, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp.

Artista a făcut publice câteva imagini de la marele eveniment chiar pe paginile personale de pe rețelele de socializare, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Oamenii i-au urat Cristinei „casă de piatră” și au felicitat-o pentru performanțele muzicale ale acesteia.

De asemenea, cei doi îndrăgostiți deveniți proaspăt soț și soție nu s-au sfiit să-și arate dragostea pe rețelele de socializare. „27. ian 2018! Ziua in care am inceput sa iti port numele cu drag, ziua in care ti-am jurat iubire in fata tuturor! Te iubesc Bogdan Win,” a scris Cristina Vasiu, pe pagina sa de Facebook.

„Sunt multe zile speciale in viața unui om, însă una este cu adevărat specială atunci când jumătatea vieții tale se unește cu tine sub un jurământ al vieții! De azi, numai suntem 2 suntem 1. Te iubesc om frumos! Te iubesc a mea soție!” a fost mesajului soțului său, Bogdan Win.

Cristina Vasiu s-a numărat, anul trecut, printre cele mai bune voci în cadrul competiției anuale Eurovision și chiar a ajuns printre finaliști cu piesa „Set the skies on fire”.

Cristina Vasiu este și fostă concurentă în echipa lui Horia Brenciu la Vocea României și a mai participat la Eurovision în anul 2015, cu piesa „Nowhere”, când a reușit să ajungă pe locul 8 în finală și a impresionat cu un show memorabil.

