Despre cum s-a coborît marea Cristina Tarcea la nivelul politicii mărunte de pe Dîmbovița. România lui Cristoiu

Din presă (vorba politicienilor cînd vor să fie impreciși în materie de acuzații) am aflat că Liviu Dragnea a denunțat-o pe Cristina Tarcea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca fiind una dintre piesele Statului Paralel, care și-a propus să distrugă democrația din România prin sentința de condamnare la trei ani și jumătate închisoare.





Președintele Camerei Deputaților, care e și președintele PSD, dar mai ales adevăratul premier al României sub acoperirea de Viorica Dăncilă, ar fi susținut nici mai mult nici mai puțin decît că, în postura de agent al Statului Paralel, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție lucrează nici mai mult nici mai puțin decît la o condamnare definitivă cît mai grabnică a lui Liviu Dragnea la completul de cinci judecători.

Despre Cristina Tarcea am scris mai demult ca despre un exemplu de magistrat care și-a făcut din independența acestei profesii, pîndită de mulți răpitori – de la politicieni pînă la Servicii secrete – un drapel de luptă în spațiul public. Am semnalat atunci că astfel de magistrați trebuie susținuți necondiționat de presa care realmente crede în independența Justiției ca o condiție a Intrării noastre în veac. Pe cristoiublog.ro din 5 martie 2018 sub titlul „De ce e istoric discursul Cristinei Tarcea, președinta ÎCCJ, la Bilanțul DNA din 28 februarie 2018” scriam că discursul ținut la ședința de bilanț a DNA, transformată, ca de obicei, într-o sărbătorire a Tovarășei Codruța Kovesi, a fost, totuși, o excepție: „Discursul rostit de Cristina Tarcea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justitiție.

Un moment istoric prin meditația lucidă cu voce tare asupra Crizei de Încredere prin care trece în ultimul timp Justiția din România.

Un moment de o deosebită valoare etică prin îndrăzneala de a pune o picătură de amar în butoiul de apă îndulcită cu zahăr care a fost atmosfera de la Bilanț.”

Tot din presă am aflat că Liviu Dragnea făcuse aceste acuzații întrun interviu acordat duminică, 22 iulie 2018, postului de televiziune România tv. Cum nu cred o iotă din știrile tiribombiste date de presa noastră, chiar și atunci cînd pretinde că citează corect un politician, m-am dus la sursa mea de încredere:

Stenograma interviului publicată de agenția Rador.

Într-adevăr, potrivit Stenogramei Liviu Dragnea a declarat la un moment dat: „ Am văzut-o pe doamna Tarcea, preşedintele Curţii Supreme din România! Adică, iertaţi-mă, pentru mine a fost şocant, mai mult decît şocant să citesc şi ulterior să urmăresc ce a spus, cu presiune clară asupra judecătorilor, pentru că.., şi asta se vorbea de acum două săptămîni de zile, auzisem şi am văzut-o pe doamna spunînd cu subiect şi predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede şi se face presiune să se facă procesul mai repede şi că acuma sînt în căutare de judecători, ca să găsească minim trei din cinci şi aşa mai departe. Realizator: Dar cine presează? Cine are interesul? Cine are de câştigat? Liviu Dragnea: S-a tot vorbit despre asta. Cum vreţi dumneavoastră, statul subteran, statul paralel.”

Unde mai precis a citit și ulterior a urmărit ce a spus Cristina Tarcea, Liviu Dragnea a evitat să precizeze. Făcut curios de acuzație, dar și de ordinea luării la cunoștință, mai întîi a citit și apoi a urmărit la televizor, am dat fuga din nou la sursă:

Agenția Rador.

Și am găsit, grație agenției, stenograma interviului acordat de Cristina Tarcea postului Realitatea tv în ziua de 19 iulie 2018.

Interviul e un moment nenorocit în viața Cristinei Tarcea. Marea judecătoare, ditamai președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, are în acest interviu incredibile coborîri la nivelul mărunt, mizer, al politicii noastre maidaneze. Discursul pe care-l considerasem istoric surprindea un magistrat exemplar, dintre cei care sînt atît de buni profesionali, atît de corecți, încît pînă și criminalii din boxă, urmărindu-le prestația în robă, scaun, simt nevoia de a fi condamnați cît mai repede și cît mai aspru. În acest interviu, din motive care-mi scapă acordat unui post renumit pentru postura sa de PR-ist al Binomulul SRI-DNA, ditamai președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, pare a fi ieșit tocmai atunci dintr-un duș comun cu faimosul general Dumbravă, îndrumătorul magistraților pe culoarul Justiției către sentințe cu cîntec.

Una dintre cauzele dezastrului – repet, pentru imaginea de pînă acum a Cristinei Tarcea, de magistrat model – stă în întrebările isteric tendențioase puse de reportera Realității tv. Ionela Arcan face parte dintre acei jurnaliști din postdecembrism în stare de orice pentru a face pe plac patronilor. Cînd e vorba de jurnaliste, unele încalcă morala culcîndu-se cu patronii însurați și cu copii mari. Altele, ca Ionela Arcan, încalcă etica profesională. Un exemplu e acest interviu, care creează o atmosferă irespirabil bolșevică, prin întrebările tendențioase din punct de vedere politic, cărate în gură din redacție, unde leau primit de la patroni. O imagine a deraierii de la minimele norme ale profesiei ne dă chiar întrebarea care a dus la răspunsul acuzat de Liviu Dragnea:

„Sînt dosare, spre exemplu cazul Darius Vâlcov, unde, din luna februarie, încă nu există o motivare. Sînt şi cazuri recente, cazul Dragnea, de o lună, cazul Victor Ponta, de două luni. Vă dau nişte exemple ca durată, pentru că vreau să înţeleg şi să le explicăm şi celor de acasă de ce durează atît de mult. De ce din februarie pînă acum trei judecători nu au fost în stare să explice de ce au luat hotărîrea respectivă. Ce durează atît de mult?”

