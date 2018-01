Cristi Danileț! Un judecător nu se războiește pe net cu ”ăștia” de la Evenimentul zilei!

Timp de două zile la rând, judecătorul-activist de la Cluj, Cristi Danileț, a atacat Evenimentul zilei pe pagina sa de facebook. Cu un limbaj de mahala, de care nu l-aș fi bănuit a fi capabil atunci când am avut un dialog în sediul redacției noastre, unde sosise pentru un interviu, domnul Danileț își instigă cititorii împotriva ziarului pe care îl conduc în calitate de redactor șef.





Acuzațiile, extrem de grave și mincinos construite de un magistrat de la care avem pretenția unei judecăți imparțiale, demonstrează că filonul politic de care este străpuns de ceva timp judecătorul Danileț nu e o vorbă în vânt. Când a fost schimbat din Consiliul Superior al Magistraturi cu mult tam-tam și acuzații, am crezut că i se face o nedreptate și am publicat articole și editoriale în care arătam acest lucru. Doamne, ce ne mai cita, cum pomenea el de frumos numele ziarului cu bulină roșie!

Atunci, în 2012 și 2013, tot noi eram, ”aștia„ de la Evenimentul zilei – cum ne numește acum în postările sale de pe facebook. Din acest motiv, o să-mi permit și eu să-l numesc, nu ”domn”, ci ”ăsta”.

Ăsta, Danileț, care dădea informații despre ce a găsit în arhiva SIPA, afirmă acum că ziarul care i-a luat apărarea, care și-a făcut onest datoria dându-i posibilitatea să își susțină punctul de vedere într-un interviu, este un ziar mincinos, o ”publicație specializată în dezinformări”.

Supărarea judecătorului-activist a plecat de la o știre despre Legile Justiției, publicată pe site, în grabă, de jurnalista care se ocupă de acest domeniu. Știre pe care și eu și alți colegi din stafful redacției am considerat că e insuficient verificată, având în vedere că subiectul e prea sensibil ca să ne bazăm doar pe ”sursele credibile” invocate de jurnalista noastră. De aceea am decis retragerea ei după circa 30 de minute de la apariție. Explicația am publicat-o a doua zi, după ce am citit că Danileț susține că am retras știrea despre Comisia de la Veneția și Legile Justiției după 9 ore. O voi relua la sfârșitul textului, pentru cei care nu știu despre ce e vorba.

Cristi Danileț minte și știe că îi putem demonstra în adminul site-ului că știrea a fost ștearsă după circa o jumătate de oră, chiar dacă Google o păstrează ”în memorie” mai mult timp. Tot cu bună știință minte atunci când ne face o culpă intenționată deoarece, fiind umblat prin redacții și în relații strânse cu unii jurnaliști, știe că există situații – unele regretabile - când redactorii se grăbesc să-și publice în mediul online ”bomba de presă” și se bazează pe o singură sursă. În condiţiile în care conducerea ziarului constată că documentarea nu s-a făcut cum trebuie din punct de vedere deontologic, se retrage textul și se revine cu explicații. Dacă știrea se va dovedi falsă, o intoxicare ordinară a surselor jurnalistului, conducerea va lua măsuri împotriva angajatului și își va anunța cititorii.

Singurul adevăr scris de ”ăsta” de judecă și condamnă oameni în instanță se referă la câteva verificări pe care le-am făcut și noi rapid și în urma cărora am decis să retragem știrea publicată de redactor. Cu siguranță că s-a gândit la asta și Cristi Danileț, dar de ce să nu împroaște cu noroi un întreg colectiv de ziariști, calomniind prin acuzații care nu-i fac cinste?

”(Evenimentul zilei) și-a făcut un scop în distrugerea imaginii justiției, publică știri inventate, răstălmăcește adevărul, aruncă cu ușurință speculații în spațiul public”, afirmă magistratul care știe cum l-a apărat pe el și justiția publicația al cărei patron este jurnalistul Dan Andronic. Supărarea a apărut când EVZ a început să descopere și ”merele putrede” din justiție și să le ofere cititorilor informații exclusive sau preluate de pe site-urile altor publicații.