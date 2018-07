Cristi Borcea a descoperit elixirul TINEREȚII în DETENȚIE, dar viața lui poate fi ÎN PERICOL

În perioada în care a stat în închisoare, Cristi Borcea a făcut injecții cu hormoni în pentru a arăta mai tânăr și pentru a nu îi fi afectate performanțele sexuale. Secretul întineririi lui Borcea este un tratament cu substanțe aduse special din Statele Unite ce a fost administrat chiar de actualul medic al echipei Dinamo, Liviu Bătineanu. Injecțiile cu hormoni, printre care și testosteron, ar putea duce la complicații și i-ar putea provoca priapism, boala cumplită de care a suferit Regele Carol al II-lea.





La momentul eliberării din penitenciarul Jilava, Cristi Borcea a surprins pe multă lume pentru că a apărut mai tânăr decât a intrat la închisoare. „Leonidas” din Ștefan cel Mare și-a făcut câteva schimări de înfățișare. Are părul vopsit brunet, sprâncenele puternic pensate și ridicate, iar pielea lui este perfect întinsă și strălucitoare, scrie Gazeta Sporturilor.

Sursele citate de Gazeta Sporturilor susțin că medicul Liviu Bătineanu l-a vizitat frecvent pe Cristi Borcea în perioada detenției pentru a-i face injecții cu testosteron. Deși e descris de apropiați ca fiind un ipohondru, Borcea nu a ezitat să urmeze tratamentele indicate de medicul Bătineanu, care nu ar avea un Cv tocmai impecabil.

Potrivit sfatulmedicului.ro, substanța injectată de Borcea este un hormon steroid, secretat la bărbat de către celulele lui Leydig ale testiculelor la stimularea de către hormonul luteinizant (LH). Secreția masculină de testosteron începe în timpul sarcinii, apoi se întrerupe aproape complet după naștere, pentru a fi reluată la pubertate. Testosteronul e necesar producerii de spermatozoizi și dezvoltării organelor genitale, deci fertilității.

Pe de altă parte, dozele mari și tratamentul îndelungat la bărbați pot duce la stimulare psihomotorie excesivă, oligospermie și priapism, boala de care a suferit și Regele Carol al II-lea.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat după ce a aflat despre tratamentul de întinerire pe care îi urmează Cristi Borcea. „Nu știu eu ce face Cristi. Dar mi-a zis și mie că dacă vreau mă face să arată de 25 de ani. Dar nu am vrut. Eu am 60 de ani, vreau să arat de 60 de ani. El se gândea că va fi eliberat și s-a pregătit. S-a vopsit la păr și și-a aranjat fața. Mi-a zis și mie «Nașule, îți vopsim părul negru, te scap de riduri și te fac să arăți de 25 de ani». I-am zis «Finule, nu vreau! Ce, mă caută pe mine femeile? Nu mă mai interesează! Am 60 de ani și mă gândesc doar la ce voi zice la Judecată». Lui Cristi așa îi place. Poate e mai bine cum face el, dar eu nu vreau să fac asta”, a declarat Gigi Becali la ProX.

