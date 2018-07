Cristi Borcea dă declarații ȘOCANTE despre perioada petrecută în ÎNCHISOARE. „Mă duc la TERAPIE PSIHIATRICĂ la Geneva”

Într-un articol publicat astăzi, Libertatea continua investigația referitoare la Gaspeco L&D, firma de gaz lichefiat controlată de Cristi Borcea.

Cu toate că Borcea a fost timp de 4 ani închisoare, firma s-a dezvoltat, dinamovistul având azi o propunere importantă, de peste 100 de milioane de euro, de la colosul turc Aygaz, parte a unui holding ce deține în România și Arctic Găești.

Un singur centru social din Călărași, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Plătărești, consumă GPL de la Borcea de trei ori mai mult decât spitalul din Calafat, care e de 6 ori mai mare, spitalul luând și el gaz de la Gaspeco L&D.

După articolele din Libertatea până în prezent, Borcea a sunat din străinătate, unde se reface după ieșirea din închisoare.

Ziarul îl contactase și înainte și oferise declarații.

El nu contestă cifrele, însă consideră că sensul relatării nu este corect în ceea ce-l privește.

„-Sunteți supărat, domnule Borcea? -Da, și am de ce. Eu nu m-am ocupat de afaceri în acești patru ani. Am plătit primul prejudiciul din dosarul Transferurilor și tot eu am stat cel mai mult în închisoare!