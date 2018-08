Probleme de SĂNĂTATE pentru Gabriela Cristea! DEZVĂLUIRILE au fost făcute în direct

Gabriela Cristea a dezvăluit în direct că se confruntă cu niște probleme de sănătate, după ce a născut și a luat câteva kilograme în plus.





În cadrul emisiunii pe care o moderează, vedeta l-a primit pe Mario, cel care venise să-și întâlnească jumătatea.

Mario a mărturisit că a avut mari probleme cu kilogramele în plus, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost părăsit de iubita sa.

Cu acest prilej, Gabriela Cristea a povestit despre problemele pe care le are din cauză că s-a îngrășat în timp ce era însărcinată și în perioada în care a alăptat:

„După ce am născut, am dat câteva kilograme jos la naștere, după care am alăptat și m-am îngrășat la loc. Am avut probleme cu spatele, pentru că acele kilograme în plus îmi afectau structura osoasă, așa că am optat pentru a slăbi, nu doar pentru că arătam ca o batoză, ci pentru că nu mai puteam să mă susțin eu, pe mine”, a declarat vedeta.

