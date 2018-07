Crin Antonescu REVINE ÎN POLITICĂ? Răspunsul anului a generat NEWS ALERT

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu s-a întâlnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga fără a discuta nimic despre o eventuală revenire.





Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat s-a văzut cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar spune că nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gând să revină în politică.

"Zilele trecute am fost în București și m-am văzut cu domnul Orban, ca doi oameni pe care îi leagă o relație veche. Întâmplător, acolo m-am văzut și cu domnul Blaga, dar am discutat chestiuni de ordin general. Am discutat despre politică, despre ceea ce se mai întâmplă, n-am discutat nimic despre europarlamentare.

Îmi mențin vechea poziție și anume aceea că nu voi reveni în politică”, a declarat Crin Antonescu pentru stiripesurse.ro

