Crin Antonescu: „Blaga este om de cuvânt”

- Evenimentul Zilei: De ce v-ați întâlnit cu dl Orban și cu dl Blaga?

- Crin Antonescu: În luna mai, dl. Orban a avut amabilitatea de a mă invita personal la aniversarea partidului. Nu am putut atunci, am trimis un mesaj, și am exprimat dorința de a ne reîntâlni, să stăm de vorbă, pur și simplu. Dacă nu greșesc, nu mai făcusem asta din 2014, de la momentul retragerii mele din fruntea PNL, din politică. I-am spus că atunci când trec prin București îi anunț. Am venit săptămâna trecută în București, l-am sunat. A doua zi m-a invitat și ne-am întâlnit. Când am avut acea întâlnire, am avut plăcerea să-l întâlnesc și pe dl. Vasile Blaga. Pentru mine a fost o întâlnire foarte plăcută. M-am bucurat foarte mult. Am o părere excelentă despre Vasile Blaga și avem o relație foarte bună, cred eu, și am făcut niște lucruri împreună, și, pur și simplu, tot așa, de ceva ani nu ne mai întâlniserăm. A fost o discuție privată între trei colegi, trei oameni care se cunosc din politică de peste 20 de ani, ca să nu zic 25, foști președinți ai partidului și președintele în exercițiu. Nu a fost ceva programat întâlnirea în trei. Din punctul meu de vedere, a fost o întâmplare fericită.

- Cum caracterizați activitatea PNL?

- De vreme ce eu nu am o responsabilitate în viața politică românească sau în interiorul partidului, mi se pare corect să las partidul, cu președinte lui, cu vocile lui, cu liderii lui, să exprime poziții. Chiar este datoria lor să polemizeze dacă este cazul. Eu nu vreau să influențez sau să contaminez o discuție care nu mai este a mea.

- Candidați la europarlamentare?

- Nu. Trebuie să vă spun foarte clar că la întâlnirea în trei, cu dl. președinte Orban, cu dl. președinte Blaga, la care eu am participat, nici dl Orban nu mi-a făcut mie vreo propunere, nicio dl Blaga în acest sens, nici nu a cerut nimic, nici dl Blaga, nici eu nu am solicitat așa ceva și nici nu am avut vreo discuție despre așa ceva. În ceea ce mă privește, vorbesc acum doar despre mine, așa cum am spus, nu sunt interesat de viitoare poziții politice.

- Cu ce vă ocupați acum?

- Astea sunt lucruri strict de natură privată. Nu fac obiectul interesului public. Nu este nimic spectaculos, nu este nimic pasionant. Deci nu pierdeți nimic. Ce pot să vă spun este că nu îmi lipsește deloc viața politică. Nu înseamnă că nu îmi pasă. Sunt solidar cu dl. Orban și cu toți cei care conduc partidul, pentru că știu prin ce trec, am trecut și eu prin asta, știu că nu-i ușor.

- Un mesaj pentru PNL doriți să transmiteți?

