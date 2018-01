Crima de la Titu putea fi evitată. Cum au ignorant MAI şi MApN timp de opt ani un om cu probleme psihice

Crima îngrozitoare din micul oraş dâmboviţean Titu se transformă, pe măsură ce apar date noi, într-un film de groază produs cu largul concurs al autorităţilor. Din nou principalul vinovat pare să fie Ministerul de Interne, aceeaşi instituţie care a ţinut în rândurile ei pe pedofilul Eugen Stan, prin ignoranţa cu care a tratat plângerile repetate ale primei soţii a crimanului Florin Oprea. Nu numai că poliţiştii din Titu au ignorat plângerile depuse de femeie în anii 2010 şi 2011, dar nici măcar nu au informat Ministerul Apărării, care îl avea angajat pe Florin Oprea, că au în trupe o adevărată bombă cu ceas. Ieri IPJ Dâmboviţa a anunţat că a demarat o anchetă internă, dar între timp o tânără de 27 de ani a murit din cauza unui om cu probleme psihice ignorat de autorităţi.





Prima dovadă că fitilul bombei numită Florin Oprea s-a aprins a apărut în 2010. În acel an prima sa soţie, cu care era împreună din timpul liceului, a depus prima plângere la Poliţia din Titu. Femeia, cu care Florin Oprea are o fetiţă în vârstă de 9 ani, a simţit pe propria piele că ieşirile violente ale soţului ei devin din ce în ce mai grave şi a apelat la poliţişti. Aceştia au ignorat plângerea şi femeia a revenit cu noi sesizări.

A bătut-o până a băgat-o în spital

“Am luat decizia de a divorţa de el pentru că nu mai suportam traumele fizice şi psihice la care eram supusă, era extrem de violent, consuma alcool, ajungea atât de beat acasă încât nu se putea ţine pe picioare şi în câteva cazuri abia am reuşit să scaă din mâinile lui. Mă bătea foarte rău. Am inclusiv certificat medico-legal, am avut nevoie de îngrijiri medicale. Am depus plângere, am sesizat autorităţile de nenumărate ori, însă nu s-a luat nicio măsură, niciodată. Am fost nevoită, în baza certificatelor medico-legale să bag divorţ şi să fug din ţară pentru a-mi salva viaţa şi copilul. Eu nu mai sunt cu el de șapte ani", a spus fosta soție a militarului criminal. Un certificat medico-legal nu a atras atenţia poliţiştilor că în micul lor oraş au un om periculos. Psihologii caracterizează acest tip de comportament, când un om are accese grave de gelozie fără un motiv real, ca fiind paranoid.

A încercat să îşi recupereze soţia cu ajutorul unui topor

Aceeaşi femeie a mai trăit un moment şocant. Într-o noapte, la puţin timp după ce l-a părăsit, Florin Oprea a venit la ea acasă însoţit de un prieten şi au încercat să îi spargă uşa cu un topor. Nici asta nu a fost concludent pentru poliţiştii din Titu. Femeia a divorţat de el în 2011. După ce femeia şi-a făcut un nou iubit, militarul Florin Oprea i-a şicanat în trafic, a reuşit să îi determine să oprească maşina şi a început să lovească cu pumnii în autovechicul. Bărbatul a depus plângere la Poliţia din Titu, pe care a retras-o la scurt timp pentru că s-a împăcat cu Florin Oprea. După toate aceste scene petrecute într-un oraş puţin mai mare ca un sat, poliţiştii nu numai că nu s-au sesizat că au o bombă cu ceas în localitate, dar nici măcar nu au considerat necesar să anunţe Ministerul Apărării că au un om cu probleme care le păzeşte un depozit de armament de lângă Târgovişte.

Cum a ajuns un om cu probleme psihice să lupte în Afganistan

Vine anul 2012 şi MApN, în necunoştinţă de cauză, îl trimite pe Florin Oprea în misiune în Afganistan. În anul 2013 militarul se întoarce în ţară şi o cunoaşte pe Alexandra Marin, tânăra omorâtă marţi seara. Între ei începe o poveste de dragoste, care în primii ani se desfăşoară fără incidente. Ba mai mult, în anul 2015 Alina Marin dă naştere unei fetiţe şi părea că cei doi aveau rezervat un viitor liniştit. Numai că Florin Oprea începe din nou să aibă un comportament paranoid. Tatăl victimei a povestit că a început să o bată pe iubita lui, acuzând-o de infidelitate, şi să vină foarte des beat acasă. Ba mai mult începe să fie pasionat de jocurile de noroc. În micul oraş din Dâmboviţa violenţele lui devin cunoscute, după cum au spus ieri mai mulţi vecini ai familiei victimei. Tânăra încearcă să salveze relaţia, după cum o arată un mesaj pe care i-l lasă militarului pe pagina de Facebook în luna octombrie 2017, în care îi declară iubirea şi îi transmite că familia lor e tot ce contează. În aceeaşi perioadă Florin Oprea, 19 octombrie 2017, trece cu bine un test psihologic susţinut la MApN. Psihologii au explicat în ultimele zile că la acest tip de test comportamentele paranoide pot fi detectate, dar nu se poate prevedea că omul devine un criminal. Şi totuşi un comportament paranoid nu este destul de grav încât superiorii săi să înceapă să îşi pună întrebări. Se pare că nu, şi Florin Oprea a continuat să păzească depozitul de muniţii din Teiş.

