O situație ÎNGRIJORĂTOARE pentru BEBELUȘI. Copii și părinți, „TRATAȚI” de STAT cu LACĂTE pe UȘI

Din lipsă de creșe disponibile, mii de părinți de copii cu vârsta sub trei ani trebuie să găsească soluții pentru micuți, pentru a putea să ajungă la muncă.





Cel puțin o lună pe vară, creșele aulacătul pus pe ușă, iar variantele la care părinții apelează sunt bunicii, iar dacă nu există, variante mai pot fi bonele sau creşele private, potrivit Mediafax.ro.

Galați

în Galaţi este criză de locuri la creşă, iar singurele două instituţii de profil din oraş funcţionează la capacitate maximă pe perioada verii şi nu pot prelua numărul mare de cereri. În prezent, pe listele de aşteptare pentru înscriere sunt 126 de copii.

„Pentru creşa din Tiglina 1 avem în aşteptare cereri, în jur de 70. Creşa nr 1 care se afla în Micro 19 are o capacitare de 90 de locuri şi avem un număr de 56 de cereri în aşteptare. Cei care rămân pe lista de rezervă, cum se eliberează locuri sau cum merg spre grădinţă, cei care împlinesc vârsta vor ocupa locurile imediat, pentru ceilalţi, pe măsura eliberării locurilor”, a declarat directorul Centrului Financiar Creşă, Luminiţa Olaru.

Din cauza numărului mare de solicitări, conducerea celor două creşe din Galaţi a introdus noi reguli la înscriere, iar în paralel, autorităţile încearcă să rezolve problema numărului în scădere al salariaţilor din sistem.

„Având în vedere numărul mare de solicitări şi capacitatea redusă a celor două centre, avem o procedură începând din acest an. Constă în depunerea unei cereri, vom avea în vedere un punctaj, iar admiterea se va face în funcţie de punctajul obţinut şi de ordinea depunerii cererii de înscriere. Avem avizate posturile şi le scoatem la concurs acum şi sperăm să avem şi personal suficient. Avem patru îngrijitoare la grupă şi o educatoare şi avem în jur de 18-20 copii la grupă, cam asta este media”, a precizat Luminiţa Olaru.

De ani de zile, autorităţile locale vorbesc despre necesitatea construirii unor noi creşe, dar niciun proiect nu a fost lansat, motiv pentru care părinţii caută soluţii în mediul privat chiar acestea sunt mult mai scumpe.

Pentru o lună la creşa de stat din Galaţi se percepe o taxă de 110 de lei, în timp ce la unităţile private părinţii plătesc cel puţin 1.000 de lei.

„Este foarte scumpă creşa la privat. Am fost nevoiţi să apelăm la această variantă, la stat ni s-a spus că trebuie să aşteptăm. Nu aveam cum să aşteptăm, am fost nevoiţi să facem rost de bani. Recent tarifele au crescut, nu cred că există în oraş sub o mie de lei pe lună. Dacă mai luăm în calcul şi opţionalele care se plătesc separat, ajungem la cel puţin 1.500 lunar. Oricum, grădiniţele private care au grupe bebe şi primesc copii de un an, chiar mai mici, sunt supraglomerate. Costă foarte mult, dar oamenii sunt obligaţi, au locuri de muncă, nu au bunici în preajmă, sunt multe situaţii”, a spus tatăl unui copil înscris la o creşă privată.

Înainte de 1990, în oraşul Galaţi funcţionau 36 creşe care s-au închis pe rând în primii ani după Revoluţie.

Iaşi

În Iaşi, pentru 408 locuri sunt peste 720 de cereri, ceea ce înseamnă că aproape jumătate dintre copii nu vor avea cum să fie primiţi în creşe.

Şeful Direcţiei Creşe din cadrul Primăriei Iaşi, Mihaela Ghioca, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că în sezonul estival toate creşele de stat sunt închise pe rând, vreme de o lună şi jumătate, astfel că părinţii trebuie să găsească variante pentru a suplini lipsa îngrijitorilor specializaţi.

"Începând cu data de 1 iulie, toate unităţile din subordinea Direcţiei Creşe sunt închise, prin rotaţie, pentru igienizare şi reparaţii. Am mai plimbat copii de la o creşă la alta, până s-au închis toate. Începând de pe data de 1 august sunt închise toate creşele de stat din Iaşi. Creşele care au fost închise pe 1 iulie se vor redeschide în jurul datei de 20 august, restul - la aproximativ o lună şi jumătate de la închidere", a spus Ghioca.

Conform acesteia, în perioada estivală se realizează lucrări de curăţenie şi igienizare, iar personalul angajat pleacă în concediu.

"Pe lângă aceste lucrări, personalul trebuie să îşi ia concediul de odihnă, pentru că la alte dăţi nu are cum să facă acest lucru. Noi nu avem vacanţe, precum şcolile", a adăugat Ghioca.

Pagina 1 din 2 12