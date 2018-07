CRAIOVA sufocată de o DUHOARE pestilenţială

Tot mai mulți craioveni se plâng că, în ultima perioadă, în oraş se simte un miros pestilențial, greu de suportat





Duhoarea persistă de mai multe zile și se împrăștie în aproape toate cartierele orașului, dar și în centru. Mirosul s-a amplificat odată cu încălzirea vremii, devenind din ce în ce mai accentuat, de-a dreptul grețos, și a atins apogeul la finalul săptămânii, informează colegii de la ziarul oltenesc Gazeta de Sud. Plângerile curg din partea cetățenilor sufocați de izul greu, care, după părerea lor, este emanat de groapa de gunoi de la Mofleni.

Călinoiu: „Levigatul este sursa mirosului”

În cele din urmă, unii dintre cetățenii urbei au sesizat Garda de Mediu Craiova cu privire la duhoarea care acoperă de câteva zile orașul. Asaltat de sesizările cetățenilor, Gheorghe Călinoiu, comisarul-şef al Gărzii de Mediu Dolj, s-a deplasat vineri, 13 iulie, la Depozitul de la Mofleni, unde, spre surprinderea acestuia, a găsit nereguli. „În urma sesizărilor primite la Garda de Mediu din partea cetățenilor, cum că în oraș miroase urât și că acest miros ar proveni de la Depozitul ecologic de la Mofleni, m-am deplasat la depozit. Spre surprinderea mea, am depistat unele nereguli și în primul rând cauza mirosului. Acesta provine de la levigatul adunat până la refuz în rigolele care se găsesc la baza gunoiului și au rolul să preia acest levigat. Aceste rigole trebuia să fie uscate. Și sper că lucrul acesta se rezolvă. Am constatat că levigatul nu este procesat corect. Acesta trebuie transportat în stația de epurare și ulterior, apa rezultată în urma epurării acestuia să fie vărsată în Jiu. Ei nu au vărsat nici un gram până la acest moment. Spuneam că mă surprinde pentru că, recent, depozitul a fost verificat și sancționat de Agenția Națională de Mediu cu o amendă de 100.000 de lei. Oricum, săptămâna viitoare, începând cu luni, va fi un nou control de la Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, aici, la depozit. Dânșii știu exact ce riscă. Riscă sancțiuni, așa cum prevede legea. Dacă nu realizezi măsurile la timp, dacă nu întreții acest depozit așa cum prevede legea, atunci nu poți să fii decât sancționat. Am dat amenzi de nenumărate ori. Probabil că și săptămâna viitoare vor lua din nou amendă, pe această situație, că nu au rezolvat cu levigatul și stau cu rigolele pline, colmatate și cu levigat și există surse de miros”, a spus Gheorghe Călinoiu, comisarul-şef al Gărzii de Mediu Dolj, pentru gds.ro.

Mirosul a ajuns și la nasul administrației locale

Că nu este doar o părere a cetățenilor o confirmă însuși viceprimarul municipiului Craiova, Stelian Bărăgan: „Am simțit și eu acest miros pestilențial în oraș. Miroase a gunoi de la Eco Sud. Am luat legătura cu Alin Glăvan, de la Direcția Servicii Publice, să vedem ce competențe are primăria în acest domeniu și totodată l-am sunat pe Gheorghe Călinoiu, de la Garda de Mediu, care s-a deplasat la Depozitul de la Mofleni. Cei de la groapă au fost recent amendați de cei de la Agenția Națională de Mediu și aveau la dispoziție 60 de zile să înlăture toate deficiențele. Se pare că nu s-au conformat”, a declarat Stelian Bărăgan, viceprimarul municipiului Craiova, tot pentru colegii de la Gazeta de Sud.

Eco Sud nu comentează

