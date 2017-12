Mesaj EMOȚIONANT al unui MILIONAR, de Crăciun: România are nevoie de SIMBOLURI

Murad Mohammad, unul dintre cei mai bogați oameni din România și cel mai puternic dezvoltator turistic din țară, a avut un mesaj emoționant cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.





Omul de afaceri din Liban, recunoscut pentru serviciile de calitate pe care firmele pe care le administrează le oferă, a oferit un mesaj plin de înțelepciune.

“Astazi este o zi speciala in sufletele si inimile oamenilor! Mai mult de jumatate din oamenii de pe acest Pamant , sarbatoresc Craciunul.

In ziua in care cu toti trebuie sa avem sufletele deschise si inimile incapatoare, sa daruim unuia si altuia cele mai curate sentimente, iubirea si prietenia de care avem cu totii nevoie, sa uitam individualismul si sa privim cu admiratie in fiecare gest nobil facut de unul sau altul. Daca corpul uman are nevoie de sport pentru a fi bine intretinut, sufletul are nevoie de iubire zilnic pentru a fi binecuvantat. De a fi om este cea mai mare responsabilitate pe care trebuie sa ne-o asumam , de a fi de folos pentru familie, prieteni si tara. Este o obligatie morala pe care nu trebuie sa o uitam niciodata! Cu cat te gandesti mai putin la valoarea ta, cu atat valoarea ta creste. Romania are nevoie de simboluri, de oameni pe care sa o merite! Sa ne concuram pentru a face mai multe gesturi bune, sa fim mai selecti in modul in care ne comportam cu cei din jur. Romania are nevoie de mai multa energie pozitiva si mai putin de certuri si razboaie subterane. Avem nevoie unul de altul pentru a nu fi judecati de generatiile viitoare. Avem nevoie sa lasam o amprenta pozitiva, nu doar amprente procesare. In aceasta zi sfanta, imi doresc ca multi alti romani, sa avem parte de oameni intelepti in fruntea tarii, care sa scrie in fruntea lor "ROMANIA INAINTE DE TOATE" ! Sarbatori fericite si Craciun fericit plin de bucurii alaturi de cei dragi!”

Mohammad Murad a venit în România, din Liban, în 1982 și a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători pe piața hotelieră și a turismului.