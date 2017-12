Cozmin Gușă: „În acest an s-a văzut un reviriment la nivel de juniori și tineret”

Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo, a făcut un bilanț al anului 2017, și a remarcat progresul făcut la nivel de juniorat și tineret.





„În plan sportiv nu a fost un an bun, dar a fost mulţumitor. Am avut obiectiv o medalie la Campionatele Europene pe care l-am îndeplinit. Obiectivele nu au fost mai mari din cauza accidentării, respectiv a retragerii unor campioni marcanţi, şi mă refer la Andreea Chiţu şi Corina Căprioriu. La Campionatele Mondiale nu ne-am dus neapărat cu gândul la medalii decât la o singură categorie, +100 kg, acolo unde din păcate Daniel Natea a traversat o perioadă mai complicată. Nu s-a simţit bine atunci, dovadă că de atunci nu a mai intrat în competiţii şi nu a putut să evolueze la valoarea pe care el o are. La 48 kg a fost ceva ghinion, dar asta a fost doar o mică supărare. Important este că noi construim pentru viitor. Sunt mulţumit că sportivii şi antrenorii s-au înhămat la muncă şi asta s-a văzut în cupele europene unde au participat. Mizam pe noul val, dar nu aşteptam neapărat rezultate în acest an, ci pe la mijlocul lui 2018. În schimb s-a văzut în acest an un reviriment la nivel de juniori şi tineret şi probabil în acest ciclu olimpic vor merge în crescendo", a spus Gușă pentru Agerpres. Președintele a mai precizat că japonezul Kohei Oishi, cooptat la loturile naționale și olimpice, este un alt punct pozitiv.

„Marea realizare de la acest sfârşit de an o reprezintă semnarea contractului cu unul dintre cei mai prestigioşi antrenori din lume, japonezul Kohei Oishi (n.r. - noul antrenor coordonator al loturilor olimpice şi naţionale de judo ale României). Care s-a apucat foarte serios de treabă şi a avut deja două cantonamente foarte eficiente în Asia în noiembrie şi decembrie.”