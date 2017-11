Cozmin Gușă, declarații SURPRINZĂTOARE despre generalul Iulian Vlad: „A fost un patriot, toți din jurul lui Iliescu l-au urât"

Rememorând prietenia de aproape 20 de ani cu generalul Iulia Vlad, Cozmin Gușă a declarat la lansarea cărții „Iulian N. Vlad - Confesiuni pentru istorie”, semnată de generalul SRI în rezervă, Aurel Rogojan, că generalul i-a fost prieten și mentor în ultimele proiecte.





„Este emoţionant să îl revăd pe domnul general de fiecare dată. Eu cu morţii din viaţa mea de care am fost foarte apropiat am avut aşa o împăcare în sensul că eu continui comunicarea aşa în gând peste timp, cu ce ar fi spus, cu amintirea discuţiilor, cu ce a fost. Generul Iulian Vlad mi-a fost un prieten şi un mentor în anumite lucruri pe care am vrut să le descifrez sau să le realizeze. Anul viitor am fi împlinit 20 de ani de prietenie.

S-a vorbit despre interesele americano-ruse, bineînţeles că au existat şi că doar o mică parte au fost consemnate şi cunoscute şi în virtutea lor s-au întâmplat lucrurile în '89, iar geopolitica ne-a arătat, peste timp, aceste lucruri. Această înţelegere subterană americano-rusă functionează şi acum, nu cea din 1989, ci una mai nouă, parafată în ultimul mandat a lui Obama de către fostul preşedinte american şi Putin. Înţelegerea continuă şi acum şi probabil Trump a aflat de semnarea acesteia, Ceea ce vedem că se întâmplă şi în plan oficial nu este explicat are în spare această înţelegere, de la separatismul despre care discutăm până la multe alte lucruri din Orientul Mijlociu şi Statele Unite. Deci, acele înţelegiri, o pace pentru marele public, funcţioneză şi astăzi, iar democraţia trebuie să se mulţumească cu asta, atât timp cât ne permit vremurile care fiind complicate, cetăţenii au acees la puţine dintre aceste înţelegeri şi înţeleg mai greu de ce se întâmplă aceste lucruri într-un anumite fel", a spus Gușă.

În același timp, analistul politic susține că unii dintre oamenii din servicii de dinainte de '89 au fost patrioţi, printre care şi domnul general Vlad. "Cu siguranţă alţii au acţionat nu în baza tratatelor internaţionale ale României ci în baza unor înţelegeri care a vizat viitorul lor personal", a explicat Cozmin Guşă, adăugând că în al treilea rând trebuie să discutăm despre adevăraţii "profitori" din rândul securiştilor sau ai ofiţerilor acoperiţi ai fostei securităţi sau a fostelor servicii secrete din ţara noastră. "Atunci când stabilim cine şi cum a acţionat trebuie să ne uităm la averile lor şi la originea acestor averi. Uitaţi-vă la firme care rezistă şi astăzi, la imperii de sute de milioane de dolari care s-au stabilit atunci din banii ţării, din banii României şi atunci faceţi comparaţie cu apartamentul de 34 de metri pătraţi de pe strada Brazilie în care generalul Vlad şi doamna Vlad au locuit toată viaţa şi au fost atât de umiliţi încât nu le-a fost permis să îl cumpere şi nici nu avut la dispoziţie niciodată o vilă de protocol. Atunci o să înţelegem cine a acţionat pentru profitul personal în '89 şi cine nu

„În acest an nu m-am putut întâlni cu domnul general pentru că nu a dorit. Am vorbit o dată sau de două ori pe săptămâna la începutul acestui an, îl mai întrebam cum se simte, mă mai suna să îmi spună una alta dar nu a fost de acord să îl mai vizitez. Oamenii impornată şi cu suflet au avut grijă de dânsul şi merita acest lucru. În luna iulie, către final, domnul general m-a sunat, nu mai putea să vorbească chiar foarte bine şi mi-a spus că ceea ce îl rog eu de atâţia ani, scrierea memoriilor este îndeplinită şi că o serie de interviuri cu domnul Rogojan, care sunt şi filmate, îmi stau la dispoziţie pentru a le aduce la cunoştinţa publicului. Dânsul deja ştia că nu mai are mult de trăit, am insistat să ma duc sa-l vad şi s-a supărat şi mi-a sous: băi copile, de ce să vii să mă vezi, nu mai ai ce să vezi, asta e viaţa, m-am împăcat cu ea”, a povestit Cozmin Guşă.

Acesta a mai spus că in cartea lansată vineri şi în interviuri se regăsesc o mică parte dintre lucrurile pe care generalul Vlad le ştia şi care sunt de interes public pentru ce care doresc să le cunoască. ”Ca să nu mai greşim, aceasta era una dintre dorinţele domnului general Vlad. M-am uitat peste carte şi cred că ştiu aproapte tot ce scrie acolo. Domnul general era extrem de profund, dar şi extrem de tonic şi făcea mereu glume de calitate, erau erau mobilizatoare, dar avea și multă autoironie puternică.

A citi acest volum pentru cei tineri este de mare utilitate. Pentru mine, cel puţin, discuţiile cu generalul Vlad au reprezentat un mare juator, dacă nu cel mai mare ajutor în viaţa mea de adult şi în viaţa mea public. Eu am mai spus: părinţii mei m-au învăţat să fiu om, alături de generalul Vlad am învăţat să mă comport ca un bărbat. A fost un beneficiu determinant pentru mine pentru care îi sunt recunoscător. Era un om foarte generos, știa să dăruiască și aprecia dacă cel care a primit darul l-a şi apreciat ca atare", a afirmat Cozmin Guşă.

Despre marginalizarea fostului șef al Securității. Gușă spune că a fost o situație care l-a deranjat tot timpul, o întrebare care l-a măcinat – de ce a fost demonizat în viața publică de după 1989?

