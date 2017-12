COVE vrea să îmblânzească soacrele

Gabriel Coveșeanu le cheamă pe mame să-și înscrie băieții în cel mai nou reality show difuzat de PRO TV





„Mă însoară mama!” (Who wants to marry my son) este un format de televiziune care prezintă parcursul a 10 bărbați care se află în căutarea sufletului pereche sub atenta supraveghere a mamelor. Trecuți de adolescență și încă legați de casa părintească, băieții vor încerca să își găsească soția ideală, ajutați de cea din cuvântul căreia nu ies niciodată: mama lor. Se anunță un spectacol savuros pentru telespectatori, iar Cove, care joacă rolul lui Cupidon, are mari emoții. Showul urmează să fie difuzat anul viitor.

- Evz: Cum ai primit propunerea de a prezenta reality show-ul „Mă însoară mama!”?

- Cove: Am primit această propunere cu mare bucurie pentru că sunt genul de om căruia îi place să stea de vorbă cu oamenii și atâta timp cât pot să ofer o mână de ajutor semenilor mei, o fac cu mare drag.

- Care va fi rolul tău? Ce va trebui să faci?

- Eu o să fiu mesagerul dragostei în acest show și voi încerca să găsesc băiat și nora ideală pentru soacră. „Mă însoară mama!” este un reality show care s-a bucurat în toate ţările în care a fost difuzat și sunt convins că și românii îl vor aprecia. Mamele își înscriu băieții necăsătoriți, trecuți care încă locuiesc în casa părintească, într-o cursă care se poate termina la altar. Încercăm să găsim soţia perfecta pentru băiat cu acordul și „sub atenta supraveghere” a mamei. Nu o să fie ușor, dar cu siguranță o să fie o experienţă de neuitat, iar cei care se vor înscrie o să aibă parte de surprize, dar și de foarte multă distracție.

- Ai mai fost vreodată în rolul de Cupidon? Ai mai încercat asta?

- (râde) Ocazional și fără să-mi propun. Da, am mai întins o mână de ajutor prietenilor și am făcut-o cu cea mai mare plăcere.

- La ce trebuie să se aștepte telespectatorii de la noul proiect?

