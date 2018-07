Cosmin Gușă despre CONSECINȚELE REVOCĂRII lui Kovesi: Cine PIERDE și cine CÂȘTIGĂ

Cosmin Gușă, consultantul politic, a prezentat principalele consecințe ale revocării Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA pentru principalii actori de pe scena politică.





În ceea ce privește USR , Cosmin Gușă a declarat că aceștia ”se distanțează brusc de Iohannis, dar devin dependenți de Kovesi. Au șanse să acceseze electoratul pe care ea îl are. Din poziționările pe care le-au avut, n-au ce să se aștepte de la români, că nu s-au gândit la români în gesturile lor”, informează Realitatea.

„Ponta și Pro România - glumea un prieten mai devreme: 'Ăsta și când are dreptate greșește'. Și el a făcut parte din statul-paralel pe partea lui Maior, a dorit să administereze România într-un interes personal. Jocul lui este util pentru slăbirea coeziunii în jurul lui Dragnea”, a punctat consultantul.

În ceea ce îl privește pe Dragnea și partidul pe care îl conduce, acesta punctează că „pentru ei, revocarea este o bucurie și nu este, că subiectele pe care le discutau, concentrate în jurul lui Kovesi, nu mai există. Dacă DNA și procurorii își vor face treaba, ei vor avea o argumentație foarte slabă.”

Gușă susține că Tăriceanu a transmis un mesaj rational și este câștigătorul indirect al deciziei președintelui.

„Tăriceanu a jucat inteligent, a fost și norocos - a trimis un mesaj de normalitate în ultima vreme. Câștigătorul indirect al deciziei lui Iohannis e Tăriceanu care, opunându-se informal jocului de suspendare, a căpătat confirmarea că nu mai e nevoie de suspendare pe problematica Kovesi și a reușit să domolească furia vectorilor lui Dragnea care s-au apucat să-l denigreze - devenise chiar un trădător. Tăriceanu a știut că o luptă timpurie cu echipa lui Dragnea l-ar fi lăsat și fără scaun de șef al Senatului, și fără mare parte din ALDE. Prin urmare, acum PSD îl va vedea pe Tăriceanu ca pe o amenințare și va încerca să facă ceva ca să-i diminueze potențialul politic inainte de 'decolare', înainte de 2019, anul alegerilor prezidențiale.”

Liviu Dragnea - decizia de revocare nu schimbă cu nimic situația în cazul liderului PSD, consideră Cozmin Gușă, ci chiar îl încurcă: dosarele sunt tot acolo, corupția e tot acolo, PSD va silui justiția tot prin OUG, nu va aștepta calendarul de toamnă. Social-democrații au pierdut un cal de bătaie și s-au și încurcat politic.

Referitor la situația Partidului Național Liberal, acesta „trăiește un coșmar - l-au dat afară pe Cataramă, mare realizare, i-a deranjat că fiind om de afaceri mai vorbește, vorbește deschis... a mai zis că PNL nu e condus, dar n-a fost nici sub Turcan, nici sub Gorghiu -nu are aliniament. Doi-trei liberali s-au supărat pe Kovesi că nu și-a dat demisia, ceea ce arată puținătatea lor de imaginație. Acum, tocmai pentru că Iohannis și-a pierdut încrederea că i-ar putea fi de folos într-un joc de suspendare o să-i lase fără azimut. O să-și caute un nou președinte, că Orban e slab, dar nu văd unul mai breaz. Nu mai au oameni. PNL se află în clește... nici Iohannis, vectorul lor forte, nu-i mai vrea, n-au coeziune cu un președinte de partid; asta îi face perdanții de serviciu și lasă loc unor mari mișcări. Dacă Tăriceanu va căpăta cuerpo politic, mulți liberali vor pleca acolo. Asta știe și Dragnea.”

Conform lui Gușă, ”PNL se află în clește... nici Iohannis, vectorul lor forte, nu-i mai vrea, n-au coeziune cu un președinte de partid; asta îi face perdanții de serviciu și lasă loc unor mari mișcări. Dacă Tăriceanu va căpăta cuerpo politic, mulți liberali vor pleca acolo. Asta știe și Dragnea.”

Pagina 1 din 2 12