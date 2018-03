Andreea Cosma, NOI DEZVĂLUIRI despre abuzurile făcute în „unitatea de elită” a DNA. Unde sunt duși martorii

Deputata Andreea Cosma a lansat noi acuzații la adresa DNA Ploiești, dezvăluind duminică, la România TV, noi informații cu privire la abuzurile pe care așa-zisa „unitate de elită” a DNA le comite.





Cosma susține că martorii sau inculpații de la DNA Ploiești sunt duși la poligraf la Buzău, cu toate că DNA Ploiești dispune de o aparatură mult mai modernă.

„Susţin că este ceva în neregulă cu toţi cei care sunt martori sau inculpaţi la DNA Ploieşti. Sunt duşi la poligraf la Buzău şi tocmai de aceea vreau să văd, prin comparaţie, câţi au folosit testarea de la Buzău şi câţi de la Ploieşti. E o aparatură mult mai modernă la Ploieşti şi nu văd deplasarea până la Buzău. Eu îmi asum cererea făcută, se vor face verificări. E e dreptul meu să fac interpelare”, a declarat Andreea Cosma.

Cu acest prilej, Andreea Cosma a precizat că este convinsă că Ministrul de Interne va dispune verificările necesare.

"Ministrul de Interne este un ministru care a reacţionat prompt şi hotărât de fiecare dată la solicitări şi sunt convinsă că va reacţiona urgent la această interpelare şi la conţinut. Oricum, răspunsul are o durată de 30 de zile, timp în care se vor face verificări. Am aşteptări, normal. Am primit numeroase informaţii de la cetăţenii din Prahova.", a declarat deputatul la România TV.

