Colonelul Cornel Nemeți, membru în două Comandouri ale Morții. Generalul SIE, Cornel Biriș, fostul comandant al Brigăzii „U”, s-a hotărât să vorbească! (III)

Suntem la al treilea episod din serialul nostru, deschis de dezvăluirile pe care generalul SIE Cornel Biriș le-a făcut în interviul acordat generalului Petru Neghiu, pentru Revista Periscop, publicație a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe. În primul episod, ne-am familiarizat cu conținutul noțiunii de ofițer-„fantomă”, așa cum este el definit în activitatea de spionaj. Am înțeles, astfel, că „fantoma” este cel mai prețios și eficient capital al unui serviciu de informații externe. „Ofițerul deplin conspirat” sau „fantoma”, așa cum i se mai spune, este ofițerul de informații externe trimis, de cele mai multe ori sub o identitate fabricată, într-o țară străină, în vederea desfășurării de operațiuni de spionaj în medii imposibil de penetrat prin modalitățile clasice, așa după cum am arătat în primul episod.





Explicațiile le-am primit de la cea mai competentă persoană în materie, generalul Cornel Biriș, ofițerul de informații externe care, timp de peste 30 de ani, și-a desfășurat activitatea numai în cadrul Brigăzii „U” („Fantome”), iar când a trecut în rezervă, în anul 2002, era șeful acestei unități. Întreaga sa activitate a fost legată direct de pregătirea și dirijarea ofițerilor deplin conspirați, a „fantomelor” , precum și a ofițerilor care recrutau, instruiau și țineau în legătură „fantome”.

În al doilea episod, am extras din interviul generalului Cornel Biriș o chestiune absolut incendiară, o analiză a sa asupra unor aspecte importante din cartea „Ultimul curier ilegal - Memoriile unui spion român”, scrisăși publicată de către Cornel Nemeți, fost ofițer în cadrul Unității „Fantome”.

Aceste aspecte sunt analizate de general prin prisma unor date și informații certe despre activitatea colonelului Cornel Nemeți, pe care generalul Cornel Biriș le cunoaște direct, din lunga perioadă cât cei doi au fost ofițeri ai aceleiași unități „Fantome” din compunerea serviciului românesc de spionaj. Aceste informații devoalate de general în episodul anterior sunt extraordinar de grave, ele se referă la prezența colonelului Cornel Nemeți în istoria a cel puțin o tentativă de asasinat și a actului terorist de la postul de radio Europa Liberă, de la începutul anului 1981. Peste toate, opinia exprimată de generalul Cornel Biriș despre acest volum de memorii este că în el se fac „publice nu numai informații, dar și documente cu grad înalt de secretizare” și, totodată, își exprimă stupefacția cu privire la faptul că procurorii militari nu au fost sesizați de șefii SIE. În episodul de astăzi, vom încerca să facem o analiză sumară, pe cât ne permite spațiul, asupra unor fragmente din volumul de memorii menționat care acum, după dezvăluirile generalului Cornel Biriș, apar într-o cu totul altă lumină.

Așa cum am arătat deja în episodul anterior, după trădarea și fuga la americani a fostului adjunct al șefului Departamentului de Informaţii Externe, generalul Ion Mihai Pacepa, de la începutul verii anului 1978, precum și după numeroase alte dezertări ale unor ofițeri de informații, Nicolae Ceaușescu, la propunerea generalului Nicolae Pleșiță, a hotărât lichidarea fizică a acestora.

Unitatea de asasini

Astfel, la începutul anului 1981, așa cum am arătat și în episodul anterior, a fost înființată UM 0544/R, formațiune încadrată cu ofițeri care aveau drept misiune principală depistarea și pedepsirea cu moartea a defectorilor din sistemul de informații externe românesc. Unitatea a fost comandată, încă de la înființare, de lt. col. Nica Sergiu și a fost dotată cu mijloace specifice asasinatelor de tip terorist: pistoale cu surdină, puști cu lunetă, bombe cu declanșare controlată, otrăvuri etc.

Potrivit relatărilor din propriul său volum de memorii, ofițerul curier ilegal, Cornel Nemeți, a fost cooptat în această unitate, încă de la începutul înființării ei. Altfel spus, declară fără să-l întrebe nimeni că a făcut parte, din prima clipă, din unitatea „Lichidări”, că a fost unul dintre cei 12-14 ofițeri care aveau misiunea de a elimina oameni, români aflați pe meleaguri străine:

„Într-adevăr, după ce am ajuns la sediul unității, mr. Rareș mi-a comunicat oficial că începând cu data de 1 martie (n.r. - 1981) am fost mutat la o formațiune nou înființată, UM 0544/R, condusă de lt. col Nica Sergiu și Laibacher (n.r. - poreclă batjocoritoare, pusă de Nemeți lt. col Ion Diaconescu, nume de serviciu, Ion Panduru). Era o formațiune compusă din cca. 12 ofițeri, cu o conducere bicefală, deoarece lt. col Panduru își păstra funcția de șef al UM 0102, dar ocupa și postul de locțiitor al lt. col Nica Sergiu!” (pg. 160)

Bomba de la Europa Liberă

Este ridicol, cred, să ne întrebăm ce avea de făcut un ofițer din compunerea unității de killeri a spionajului românesc. Ce altceva, decât să atenteze la viața unor oameni? Dacă în volumul său de memorii, Cornel Nemeți recunoaște indirect, în fața colegilor de la „Fantome” a declarat direct, cu mândrie chiar, că el a fost autorul atentatului cu bombă de la Europa Liberă.

În acest sens, mărturia din interviu a generalului Cornel Biriș este edificatoare: „În mai multe rânduri, aflându-se într-o plăcută dispoziție bahică, (n.r. - Cornel Nemeți) a relatat în fața mai multor colegi că el ar fi plasat bomba la postul de radio amintit. A precizat în aceleași ocazii că «doar nu eram prost să sar gardul ca să ajung la clădirea unde se afla secția română a postului, așa că am plasat rucsacul lângă clădirea aflată aproape de gard», acolo unde de fapt era situată secția în limba cehă.”

Actul de naștere al Unității de „Lichidări”

Două pagini mai departe, Cornel Nemeți scrie că „UM 0544/R s-a înființat la inițiativa gl. Pleșiță și avea ca sarcină principală identificarea, lucrarea și tragerea la răspundere a foștilor ofițeri declarați trădători, conform sentințelor judecătorești de condamnare. Ordinul care prevedea înființarea unității nu menționa motivul creării acestei formațiuni și sarcinile sale, el precizând că «începând cu data de 1.03.1981 se înființează formațiunea “R”, parte componentă a UM 0544. Competența și sarcinile acestei formațiuni vor fi prevăzute în instrucțiile de aplicare a ordinului de mai sus și prin schema de organizare aprobată. Din cele două documente menționate mai sus nu s-a prelucrat decât ultimul. Competența și sarcinile formațiunii trebuia să le deducem singuri din ordinele și indicațiile primite ulterior.»” (pg. 161-162)

Leana ordona și ea asasinate!

La vederea indicativului „R” al UM 0544/R, purtat de Unitatea „Lichidări” a spionajului românesc, am râde, dacă nu ar fi vorba despre viață și moarte. Când pe Elena Ceaușescu o apucau isteriile din cauza vreunui vorbitor de la Europa Liberă, a vreunui dizident care îi arunca în derizoriu și ridicol pe Ceaușești în general, sau pe ea, în special, urla desfigurată: „Să i-l dați pe Radu!”. Pe „Radu”, adică pe „R”, adică să fie imediat trimisă o echipă de asasini de la UM 0544/R, care să liniștească pe veci guralivul.

Un pasaj important!

Să zăbovim și asupra acestui pasaj din carte: „Celelalte formațiuni ale UM 0544 au primit ordinul de a trimite noii unități înființate toate materialele pe care le dețineau cu privire la foștii ofițeri din aparatul central sau special, această ultimă variantă fiind valabilă doar pentru cele trei unități speciale 0101, 0102 și 0103(n.r. unitățile de «fantome») - aflați în postura de trădători, dezertori sau fugari, condamnați sau nu printr-o hotărâre judecătorească.” (pg. 161-162)

Tradus pe înțelesul celor care nu se ocupă cu lichidat oameni, pasajul de mai sus explică cum s-a format baza de date privind pe toți cei considerați trădători. Aceasta trebuia să conțină date în măsură să ducă la identificarea lor - domiciliu în străinătate, membri de familie, locuri de muncă, locuri frecventate, trasee de deplasare, anturaj etc. În final, pe baza acestor date, se întocmea un plan de măsuri, care cuprindea acțiunile care urmau să se întreprindă pentru stabiliriea exactă a locului unde se află „ținta” și modul de acțiune, adică, de lichidare.

Pregătirea ucigașilor Securității

Greu de înțeles ce o fi fost în capul curierului ilegal Cornel Nemeți, atunci când a pus pe hârtie rândurile de mai jos și le-a mai și publicat! În ele povestește clar, cum și înainte de a fi fost cooptat în echipa de ucigași a UM 0544/R, mai făcuse parte din încă una, destinată asasinării generalului dezertor Ion Mihai Pacepa. Cu acea ocazie a învățat să opereze cu explozivi și să confecționeze colete-capcană. Din nou, dacă nu ar fi vorba tot despre vieți omenești, ar fi de râs: se pare că cine îl întâlnea pe acest ofițer pe holurile clădirilor care adăposteau spionajul românesc, îi propunea să-l pregătească cât mai performant pentru cariera de asasin. Nu rezultă că ar fi refuzat vreodată propunerile de a se ocupa cu așa ceva, precum au făcut-o mulți alți ofițeri de informații externe, spre cinstea lor, conștienți fiind că vor fi trecuți imediat în rezervă.

„Imediat după înfiinţarea UM 0544/R, am început o activitate de pregătire în arte marţiale, dar după câteva săptămâni s-a renunţat la aceste antrenamente din cauza programului de lucru prea încărcat. Această activitate de pregătire fizică mi-a amintit faptul că la puţin timp după dezertarea lui Pacepa s-a format un colectiv de ofiţeri însărcinat cu prinderea şi, de ce nu, pedepsirea celui de mai sus. în această echipă de comando am fost inclus şi eu, iar circa două luni am fost supus unui program intens de pregătire fizică la USLA unde, sub îndrumarea şi supravegherea a patru instructori, am luat lecţii de judo, karate şi arte marţiale. Paralel cu activitatea de pregătire fizică, împreună cu Tunaru - ofiţerul instructor cu pregătirea militară din Centrală - mi-am împrospătat cunoştinţele de genistică, de folosirea explozivilor clasici şi artizanali, am învăţat tehnica confecţionării de colete explozive etc. Acţiunea pentru care am efectuat această pregătire nu s-a mai executat şi de aceea nu am ajuns să-i cunosc pe ceilalţi ofiţeri cooptaţi în această echipă, cu excepţia unuia căruia îi succedam la sala de antrenament.” (pg. 163)

